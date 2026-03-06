兩會｜丁薛祥：香港要有底線思維　不能吃老本　要發展好新產業

主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，今日（6日）早上參加港澳地區全國政協委員聯組會議。綜合與會者引述丁薛祥對香港的評價正面，提到由治及興得來不易，早前大埔宏福苑大火，有人企圖「以災亂港」，提醒做任何事也要有底線思維，也要有國安意識，強調「香港是中國的寶地，誰敢在那裏興風作浪，必定頭破血流」。丁薛祥又呼籲香港要對接好「十五五」規劃，提醒香港不能吃老本，要搞好傳統產業，同時要發展好新產業。



4名港區全國政協發言

會議在政協禮堂舉行，時長約1.5小時，港澳兩地全國政協副主席梁振英與何厚鏵，以及中央港澳辦主任夏寶龍都有出席會議。據悉，港澳兩地的全國政協都有代表發言，其中4人為港區全國政協，包括全國政協常委林建岳、理工大學校長的滕錦光、總商會主席陳瑞娟、港區省級政協委員聯誼會主席蘇清棟。

丁薛祥籲有底線思維 也要有國安意識：誰敢興風作浪必頭破血流

港區全國政協委員何君堯指，丁薛祥對香港的評價好，引述對方肯定香港在選舉和國安方面的工作，又將黎智英繩之於法，呼籲香港做任何事也要有底線思維，也要有國安意識。丁薛祥更強調「香港是中國的寶地，誰敢在那裏興風作浪，必定頭破血流」。

何君堯又引述丁薛祥叮矚香港不能只吃老本，要搞好傳統產業，同時要發展好新興產業，亦提到香港為航運中心，強調中心地位重要，但留意到有下行趨勢，提醒要做好有關工作。

蘇紹聰引述丁薛祥稱宏福苑火災有人企圖「以災亂港」

港區全國政協委員蘇紹聰則引述丁薛祥稱，不能忘記國安，強調由治及興得來不易，不能安枕無憂，舉例在大埔宏福苑火災後，有人企圖「以災亂港」，幸好香港政府反應迅速處理，重申中央亦不能對國安坐視不理。蘇紹聰又引述丁薛祥提醒，要把握好「十五五」機遇，欣悉香港亦將就此制定5年規劃。丁薛祥又提到要壯大港澳愛國愛港力量多思考培育青年。

與會者引述，丁薛祥在會上提到，香港去年做了不少工作，而選舉為其中之一。他又稱今年有「十五五」規劃，知道香港也準備制訂五年規劃，呼籲香港要做好對接，同時要展好創科、教育，亦有提到北都。

據悉，陳瑞娟在發言期間建議，香港可發展成調研中心，讓更多人認識大灣區以至國家發展。丁薛祥回應稱，現時有部分人不明白國家體制，有偏頗的意見，強調要說好中國故事。