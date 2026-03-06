兩會｜丁薛祥晤港澳政協談及宏福苑火　唐英年：肯定港府穩妥善後

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥，今日（3月6日）早上在北京出席港澳地區全國政協委員聯組會議。全國政協常委唐英年在會後透露，丁薛祥在會上肯定特區政府穩妥處理宏福苑大火的善後工作。唐英年形容，丁薛祥並沒有針對火災善後工作作進一步的指示，只是提供「定調」，認同目前政府的方向正確。



3月6日，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥列席港澳地區全國政協聯組會議。（港台影片截圖）

唐英年：丁薛祥指香港去年發生「大選、大案、大火」

唐英年在港澳政協聯組會議後見記者，綜合相關報道，唐英年表示，丁薛祥在會上提及香港去年發生「大選」、「大案」與「大火」，他認為，去年12月舉行的立法會選舉投票人數比過往多。他又主動提及壹傳媒創辦人黎智英違反國安法案件，指出必須嚴正處理危害國安、叛亂國家的人。

2025年12月7日立法會選舉，全國政協常委唐英年到投票站投票。

蘇長榮：丁薛祥讚當機立斷如期舉行立法會選舉

至於宏福苑大火，唐英年透露，丁薛祥指大的國家都會發生這類事件，而香港穩妥處理了善後工作。全國政協委員蘇長荣則表示，丁薛祥指出特區政府面對火災發時發揮各方面力量，並且當機立斷決定如期舉行立法會選舉，制止別有用心的人士趁機搗亂、擾亂民心的圖謀。

丁薛祥對政協提五期望 促堅定支持行政主導

除了肯定特區政府處理以上事務的工作，丁薛祥又對港澳政協委員提出五點期望，包括堅定支持行政主導，做好今年將舉行的選舉委員會選舉工作，推動經濟繁榮穩定、加快發展北都，鞏固愛國愛港力量，以及抓緊「十五五」機遇。

唐英年舉例說明「十五五」的機遇，例如傳統的航運業，若能結合金融、保險、專業服務等進行轉型創新，便非夕陽行業，而隨着人民幣國際化進程加快，香港金融業也將迎來龐大機遇。