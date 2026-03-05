兩會｜廣東省長孟凡利： 粵車南下、港車北上額度需一步步向前走

現時合資格的廣東、香港私家車可以透過「粵車南下」及「港車北上」，往返香港與廣東省。全國人大代表、廣東省省長孟凡利今日（5日）在出席全國兩會期間，回應傳媒查詢時表示，「粵車南下」及「港車北上」額度，需要一步一步向前走。



孟凡利指粵車南下、港車北上額度需一步一步向前走。

香港將定5年規劃 孟凡利認為雙方好好對接 可做得更好

至於本港將首次制定5年規劃，孟凡利認為雙方好好對接，大家一起向前走，可做得更好。被問及年底在深圳舉行的APEC領導人非正式會議，他稱準備情況一切正常，一定可以用好這個平台。

雷軍稱香港有很多獨特優勢

另一全國人大代表、小米集團董事長雷軍接受傳媒訪問時則指，香港有很多獨特的優勢，特別是人才和國際交往，故用好香港平台，肯定能在科技領域做出了不起的東西。他續稱小米已在香港開了30、40家店鋪，目前主要是手機及家電等產品進入香港市場。

就電動車方面，他認為中國汽車行業發展非常快，尤其是在新能源汽車領域中，小米於電動化、智能化方面，都取得非常了不起的進展，而今年是「十五五」規劃開局之年，關注未來5年內，國家在科技創新方面的具體規劃。