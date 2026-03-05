兩會｜總理要求香港提升治理效能　冒牌水、安全帶之亂成導火線？

全國人大會議今日(5日)在北京開幕，國務院總理李強發表今年的《政府工作報告》，提到要「提升港澳依法治理效能」，以及「服務國家發展大局」。全國人大前常委、全國港澳研究會顧問譚耀宗認為，香港已「由亂及治」，故中央特別強調治理效能需要提升。同時，反映中央希望香港可為國家作出貢獻。



至於採用「提升」治理一詞，是否反映中央對香港政府有所不滿，如冒牌水事件、安全帶之亂？譚耀宗相信沒有不滿的意味，只是希望政府治理要有效果、並做得更好，沒具體提到涉及的事件。



《政府工作報告》提及依法升治理效能

《政府工作報告》提及要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展；支持港澳更好融入和服務國家大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。

譚耀宗指香港已「由亂及治」 中央望治理要有效果

與去年的工作報告比較，今年新增「提升港澳依法治理效能」一句，亦是李強首次提出。譚耀宗認為，「提升港澳依法治理效能」當中的「依法」是指依照憲法、基本法、香港法律；「治理效能」即要求香港政府要做到良政善治，做好行政主導，治理要有效果。香港已「由亂及治」，要提升治理效能，故中央特別強調治理。

香港政府要做到良政善治，做好行政主導，治理要有效果。 譚耀宗

中央不滿香港政府表現？譚耀宗：希望政府做得更好

被問及為何採用「提升」一詞，是否意味中央不滿香港政府的治理表現，意指早前發生政府買錯冒牌水風波，以及安全帶爭議事件？譚耀宗相信，要求「提升」並不代表有不滿，只是希望政府做得更好。他又稱，中央只是綜觀各樣事情，而作出要求，工作報告中亦未有具體列舉涉及的事件。

譚耀宗又提醒，雖然去年工作報告中，沒有提到「提升港澳依法治理效能」，但在早前發布的「十五五」規劃綱要中，有出現同樣的字眼，認為屬多次提醒。

工作報告新增「服務國家大局」

工作報告亦提到「支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定」。與去年的「支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定」比較，加入了「服務國家大局」重點字眼。

3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強作政府工作報告。（新華社）

中央希望香港作出貢獻

譚耀宗表示，過去中央經常支持香港，今次要求香港「服務」國家，因為香港確實一直做聯通世界的角色，並有獨特優勢，反映中央希望香港作出貢獻。被問及為何不再用「深化國際交往合作」，他相信因香港過去有做到「深化」，但中央認為聯通世界屬重點，故再次點出。

綜觀工作報告，譚耀宗認為中央對香港提出數項要求，包括「服務」、「融入」、「提升」、「促進」、「發揮」，是以「要求為主」。