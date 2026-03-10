陳家珮逆線行車停牌｜被問有否感被欺凌稱「頂得住」：自己衰先嘛

新民黨立法會議員陳家珮在灣仔逆線行車，周一（9日）承認「不小心駕駛」被判罰款2000元，停牌1個月。陳家珮今日（10日）在電台節目指，當時決定皆因貪方便，理解投訴人的憤怒，會接受所有法律責任。



對於事件引起的政治風波，包括被個別人士狙擊，甚至聯署要求辭職，陳家珮稱「暫時仲頂得住（壓力）」被問有否「被欺凌」感覺，陳家珮說：「咁我自己衰先嘛。」



陳家珮3月9日在東區法院承認不小心駕駛，被判罰款2千及停牌1個月。（資料圖片/夏家朗攝）

陳家珮在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，自己駕駛多年、喜歡駕車，以往在外國讀書需要車輛代步，「可能揸得車太耐，有時的確係有啲疏忽嘅決定，覺得貪方便，所以今次我都第一時間同公眾致歉，亦都唔致再揸車啦。」

陳家珮續指，理解投訴人的憤怒，指事發地點是該名媽媽小朋友就讀的幼稚園旁，認為對方行為不只是保護自己的孩子，亦是保護該幼稚園內的其他學生，「所有唔小心嘅駕駛一定會對其他道路使用者構成一定風險。」她重申會接受所有法律責任。

現時香港有很多道路以磚仔鋪成。(資料圖片/林振華攝)

陳家珮又說，事件過後更多於乘搭公共交通工具，亦「行多咗路」，發現香港的路有很多改善空間，日後可以跟進，她舉例指，現時很多路以磚仔鋪成，如此設計皆因要方便維修，但卻不便輪椅人士出入，又指「（磚仔）下面有一層沙，嗰層沙如果流失咗，成條路就係凹凹凸凸，跟住有啲磚又會崩角，唔好話老人家或者推輪椅，就算我哋依啲都容易拗柴。」

陳家珮：錯就要認，打就企定

陳家珮指，在短期內如非必要未有計劃揸車，認為香港的交通方便，「你就算唔搭公交講時間，你叫架的士，其實都真係方便。」被問及對公眾批評力度的感想，她說：「暫時仲叫做頂住到啲壓力。」她認為，事件是自己有錯在先，認同「錯就要認，打就企定」。

新民黨立法會議員陳家珮早前因逆線行駛向警方自首（資料圖片/王海圖攝）

陳家珮早前被揭在灣仔逆線行車，及後向市民致歉並向警方自首。她昨日（9日）在東區法院承認一項「不小心駕駛」罪，裁判官指，逆線行車並非突然的決定，而是在深思熟慮下作出的行為，認為案情嚴重，判罰款2000元，停牌1個月。