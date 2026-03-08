陳家珮逆線行車｜立法會監察委員會主席李慧琼：正處理相關個案

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭在灣仔逆線行車，及後向市民致歉並向警方自首。事隔一個多月後，被警方以傳票方式控告「不小心駕駛」。根據《道路交通條例》，不小心駕駛最高罰5,000元，及監禁6個月，並扣5分。



本身是立法會監察委員會主席的立法會主席李慧琼今天（8日）表示，立法會監察委員會正處理相關個案，合適時候會有進一步公布。



全國人大常委李慧琼正在北京出席全國兩會。（受訪者提供）

李慧琼：正處理陳家珮逆線行車個案

上屆立法會通過新的《議員守則》，引入對議員的操守要求，訂明若立法會議員被投訴有不當行為，例如違反法律或《議事規則》等，立法會監察委員會會展開調查，並向立法會提交報告。

正在北京出席全國兩會的全國人大常委李慧琼，被問到陳家珮被控逆線行車的事件，她表示立法會監察委員會正處理相關個案。

立法會監察委員會現在正在處理這個個案，暫時未有進一步回應，稍後在合適時間才正式回應。 立法會監察委員會主席李慧琼

李慧琼早前指待調查完結才考慮

李慧琼早前指，陳家珮已向公眾致歉，並主動向警方交代情況，協助調查。她說，立法會監察委員會會待執法機關的調查或法律程序完結後，才會考慮有關事宜，暫時不會考慮、調查及評論事件。

新民黨立法會議員陳家珮早前因逆線行駛向警方自首。（王海圖攝）

警方傳票控告「不小心駕駛」 將自行上庭答辯

警方上周四（5日）回覆《香港01》查詢時表示，就1月23日有一輛私家車懷疑於灣仔謝斐道逆線行駛，經港島總區交通部調查及徵詢法律意見後，早前以傳票方式控告一名本地私家車女司機「不小心駕駛」。

任何人在道路上不小心駕駛汽車，即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。 《道路交通條例》

陳家珮當時接受《香港01》訪問時被問到答辯意向，她表示上月收到傳票，「未來需要上庭，所以上庭前都唔能夠講太多」。被問及會否找律師，她相信不用律師協助出庭，因為案件都「應該唔係好複雜啫」。

立法會監察委員會成員的「C15+」選委界議員陳紹雄。（香港01）

立法會監察會成員陳紹雄：避免再犯錯最重要

立法會監察會成員陳紹雄早前談及事件會否影響市民對立法會觀感時，指理解市民對事件的關心，身為議員為市民服務要以身作則，但如果錯誤已經鑄成，最重要的是檢視將來如何避免再犯錯。