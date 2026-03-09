陳家珮停牌報駕駛改進課程　即睇駕駛改進課程幾多錢？要上幾耐？

立法會議員陳家珮因在灣仔逆線行車，今（9日）被判「不小心駕駛」罪，罰款2,000元，停牌一個月。陳家珮之後在庭外已自發報名參加駕駛改進課程。駕駛改進課程是什麼？駕駛改進課程幾多錢？一文看清。



陳家珮3月9日在東區法院承認不小心駕駛，被判罰款2千及停牌1個月。（夏家朗攝）

什麼是駕駛改進課程？

．運輸署2002年9月推行駕駛改進計劃，目的是加深駕駛人士對自己的駕駛態度及行為的了解，從而推廣道路安全意識及鼓勵駕駛人士遵守交通條例。由2009年2月9日起，以下類別人士須於限期內強制修習駕駛改進課程：

(i) 因嚴重交通違例事項 ( 例如危險駕駛及酒後駕駛等) 被定罪者；或

(ii) 因違反交通規例於兩年內在違例駕駛記分制度下累積被記十分者。每被記滿十分，即須修習該課程一次。

什麼人要強制修習駕駛改進課程？

(a) 因觸犯以下任何一項根據《道路交通條例》( 第 374 章 ) 屬嚴重交通罪行而被裁定罪名成立的人士：

．第36 條下的危險駕駛引致他人死亡

．第 36A 條下的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害

．第 37 條下的危險駕駛

．第 39、39A、39B 和 39C 條下的酒後駕駛罪行

．第 39J、39K、39L、39O(1) 和 39S 條下的藥後駕駛罪行

．第 41 條下的超速駕駛，而時速超過車速限制 45 公里以上；或

．第 55 條下的賽車或進行速度測試。

(b) 在兩年內累積違例駕駛分數達10分或以上的駕駛者。違者每被記滿10分，即須在運輸署署長發出強制修習駕駛改進課程通知書（下稱「通知書」）的日期起計三個月內修習該課程一次。

駕駛改進課程幾多錢？

．駕駛改進學校東主就一項駕駛改進課程所收取的最高費用為1,000元；及發出一份修習證書或一份課程證書的最高費用為30元。但不同學校的收費會略有不同。有興趣人士可親身或致電駕駛改進學校查詢有關資料。

據運輸署資料顯示，受法庭命令參加駕駛改進課程的人士，須根據法庭命令要求的期限內，自費修習及完成整個課程。（網頁截圖）

駕駛改進課程要上幾耐？

．駕駛改進課程分為兩節，合共8個小時。只可在同一間駕駛改進學校修習及完成整個課程，並必須由首節上堂日起開始計算的兩個月內完成所有課堂及及課末筆試。

駕駛改進課程可扣分嗎？

．如在完成駕駛改進課程當日，違例駕駛記分總分仍未滿15分或以上，及在過去兩年內未獲扣減，便可從違例駕駛記分總分中獲扣減3分。