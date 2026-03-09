陳家珮停牌｜已自發報名駕駛改進課程：早前已收到李慧琼口頭警告
撰文：林子慰
出版：更新：
立法會議員陳家珮今年1月在灣仔謝斐道逆線行車，及後向市民致歉並向警方自首。今（9日）被判「不小心駕駛」罪，罰款2,000元，即日起停牌一個月。陳家珮之後在庭外表示，當初不小心駕駛因粗心大意，已向法官認罪，已即時交2,000元罰款，又稱立法會主席李慧琼就事件發出口頭警告。另外，陳透露已自發報名參加駕駛改進課程。
陳家珮於2026年1月23日，在灣仔菲林明道（北行）近謝斐道逆線駕駛一輛私家車，被警方票控一項不小心駕駛罪，今日被判「不小心駕駛」罪，罰款2,000元，即日起停牌一個月。陳家珮庭外見記者表示，當初不小心駕駛因粗心大意，已向法官認罪，以及即時繳交2,000元罰款。
事發後不曾駕駛 承諾不再重犯
陳家珮稱，在庭上已和法官說就自己不小心駕駛，而影響其他道路使用者深感悔意，事發後不曾駕駛，承諾不再重犯。她又說，雖然法官沒要求她去參加駕駛改進課程，但自己先前已自發報名參加駕駛改進課程。
不便評論立法會監察委員會處理進度
立法會主席李慧琼早前就該事件表示，立法會監察委員會正處理相關個案。陳家珮稱，因沒有參與相關程序，不方便評論個案處理進度，但早前已收到立法會主席李慧琼的口頭警告，日後會繼續努力做立法會工作，回報支持自己的市民。
陳家珮逆線行車 認不小心駕駛 罰2千元停牌1個月陳家珮逆線行車｜立法會監察委員會主席李慧琼：正處理相關個案陳家珮逆線行車｜警方傳票控告「不小心駕駛」 將自行上庭答辯財政預算案2026｜陳家珮：子女免稅額增加一萬元屬相對「低糖」葉劉譴責搞聯署促陳家珮辭職屬干預越位 濫用美國劣招違憲制設計