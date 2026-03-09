陳家珮停牌｜已自發報名駕駛改進課程：早前已收到李慧琼口頭警告

立法會議員陳家珮今年1月在灣仔謝斐道逆線行車，及後向市民致歉並向警方自首。今（9日）被判「不小心駕駛」罪，罰款2,000元，即日起停牌一個月。陳家珮之後在庭外表示，當初不小心駕駛因粗心大意，已向法官認罪，已即時交2,000元罰款，又稱立法會主席李慧琼就事件發出口頭警告。另外，陳透露已自發報名參加駕駛改進課程。



陳家珮3月9日在東區法院承認不小心駕駛，被判罰款2千及停牌1個月。（夏家朗攝）

陳家珮於2026年1月23日，在灣仔菲林明道（北行）近謝斐道逆線駕駛一輛私家車，被警方票控一項不小心駕駛罪，今日被判「不小心駕駛」罪，罰款2,000元，即日起停牌一個月。陳家珮庭外見記者表示，當初不小心駕駛因粗心大意，已向法官認罪，以及即時繳交2,000元罰款。

事發後不曾駕駛 承諾不再重犯

陳家珮稱，在庭上已和法官說就自己不小心駕駛，而影響其他道路使用者深感悔意，事發後不曾駕駛，承諾不再重犯。她又說，雖然法官沒要求她去參加駕駛改進課程，但自己先前已自發報名參加駕駛改進課程。

不便評論立法會監察委員會處理進度

立法會主席李慧琼早前就該事件表示，立法會監察委員會正處理相關個案。陳家珮稱，因沒有參與相關程序，不方便評論個案處理進度，但早前已收到立法會主席李慧琼的口頭警告，日後會繼續努力做立法會工作，回報支持自己的市民。