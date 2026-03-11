油價升｜田北辰重提競委會報告促引入95號汽油：揸車人士叫苦連天

美國與以色列無視國際法，對伊朗發動聯合軍事打擊，令中東局勢再陷動盪，國際油價近日攀升，香港油價亦上高。前立法會議員、實政圓桌召集人田北辰形容油價升令「揸車人士更加叫苦連天」，亦令公共交通背負巨大壓力。他重提競爭事務委員會在2017年提出的建議，呼籲政府引入95辛烷值無鉛汽油。



本港油站現時只出出售兩種98辛烷值汽油，田北辰認為，市民日常用車無需用到這個級別的無鉛汽油，「只係高價車、跑車先有需要」。



中東局勢不穩下，油價急升。（鄭子峰攝）

重提競委會11年前報告 促引入95辛烷值汽油

田北辰引述消委會資料，3月2日中午，5間油公司每公升無鉛汽油零售牌價均一致29.69元，經多次加價後，前日（9日）中午一致增至30.59元，一星期升了3%。他認為即使有折扣，升幅都「嚇親人」，令「揸車人士更加叫苦連天」，亦令公共交通背負巨大壓力。

他提出，政府應引入95辛烷值汽油，讓消費者多一個選擇，又指2017年競委會發布的《香港車用燃油市場研究報告》中，首個建議就是引入95辛烷值汽油，但政府沒有實行，亦無解釋。

前立法會議員田北辰指，普通日常用車完全不需用到98號汽油。（廖雁雄攝）

政府曾稱考慮引入多消費者更多選擇 但沒有下文

翻查資料，環境及生態局曾於2017年在立法會表示，現行的法例要求及油站用地租契條款，並無禁止油站供應95辛烷值汽油，為避免引擎「爆震」及引致車輛過度排放，《空氣污染管制（汽車燃料）規例》（第311L章）規定，在本港出售的車用汽油的辛烷值不得低於95。局方當時亦指，會認真考慮競委會的建議，引入95辛烷值汽油以給予消費者更多選擇。

現時美國、加拿大、中國內地等市場均提供92號、95號和98號汽油。田北辰認為，普通日常用車完全不需用到98號汽油，「只係高價車、跑車先有需要」，強調加上越來越多人會轉用電動車，「靚油係完全冇需要」。