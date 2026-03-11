油價｜港粵台近日加幅近　汽車會：港油價有下調空間　冀政府出手

中東局勢不穩下，國際油價急升。本港無鉛汽油牌價今日（11日）最新為每公升31.09元，特級無鉛汽油牌價則升至每公升32.89元。對比香港、廣東省、台灣，三地在戰事前後的油價加幅相若，本港五間油公司加幅約為5.4%至8.4%不等，部分公司升幅更較兩地低。惟台灣當局最新宣布擴大減油稅措施，4月1日起生效，若以現時價格估計，當地油價加幅將大幅縮窄至僅1%。



汽車會永遠榮譽會長李耀培強調本地油價冠絕全球，認為有好大下調空間。他期望政府出手，短期內可暫時寬減部分燃油稅，長遠要提高油公司的透明度、引入監管。



中東局勢不穩下，油價急升。（鄭子峰攝）

五間本地油公司特級無鉛汽油2月27日至3月10日的價格趨勢（扣除門市折扣及燃油稅）。（消委會網站）

五間本地油公司無鉛汽油2月27日至3月10日的價格趨勢（扣除門市折扣及燃油稅）。（消委會網站）

香港5油公司11日內加價3至4次 加幅5.4%至8.4%

現時本港市民到油公司入無鉛汽油的價錢中，每公升有6.06元為政府收取的燃油稅，另外油公司會提供門市折扣、每周特定日子的額外折扣，故油公司實收的價錢會比「零售牌價」低。

據消委會網頁「油價資訊通」油價走勢頁面，在伊朗受襲前一天（2月27日），扣除門市折扣及燃油稅，五間油公司每公升無鉛汽油價錢介乎15.63至22.73元之間，至昨日（3月10日）共11日間，五間油公司各加價三至四次到16.53至24.13元，加幅約為5.4%至8.4%。

以無鉛汽油為例，最貴的加德士開戰前每升22.73元，昨日24.13元，升1.4元；最便宜的埃索 （Esso）由15.63元升至16.53元，貴0.9元。

2026年3月10日，內地上調汽柴油零售價格。（香港01記者攝）

廣東省只加價一次 加幅約8.1%

至於廣東省，與本港汽油同樣辛烷值的98無鉛汽油，在開戰前的零售牌價為9.69元人民幣（折合約11.03港元），至昨日只加了一次加價至10.29元（折合約11.71港元），即加了0.6元。扣除每公升2.3元的燃油稅，加幅約為8.1%。

台灣加價兩次升6.5% 將擴大減稅措拖降油價

在台灣，兩大油公司台灣中油和台塑石化，每公升98無鉛汽油在開戰前價錢為30.7元新台幣（折合約7.57港元），開戰後加了兩次價，最新價錢為32.4元（折合約7.99港元），扣除每公升4.83元貨物稅，加幅約為6.5%。值得注意的是，新價格是經過「緊急緩漲機制」所得，由中油保證吸收至少6成升幅，否則加幅將超過6.5%。

當地行政院最新宣布，擴大減稅措施，每公升汽油多減徵1.4元，4月1日起生效。若以現時價錢計算，則當地油價將降至31元，與開戰前相比，僅升了1.1%。

中東局勢不穩下，油價急升。中石化油站今日（11日）無鉛汽油牌價為每公升30.59元，特級無鉛汽油牌價為每公升32.39元。（鄭子峰攝）

汽車會會長李耀培。（資料圖片 ）

李耀培冀政府短期寬減兩、三元稅 長遠提高油公司透明度

汽車會永遠榮譽會長李耀培指，本港油公司會「儲油」，故價錢有三至四周滯後，認為近日油價加幅並未反映近日國際油價變動。他又強調，本地油價分別是內地及台灣的三倍及四倍，即使加幅相若，仍然無法改變本地油價高企的現實。他又指，商用車使用的柴油在香港不用繳稅，但油公司卻訂下每公升逾30元、貼近汽油的高價，認為有好大下調空間。

李耀培又提到，私家車已非數十年前的奢侈品，而是不少市民日常代步的交通工具，強調不論柴油、汽油價錢，都是民生，在全球不同國家都受到監管。他期望政府出手，短期內可暫時寬減兩、三元油稅以穩定油價，長遠要提高油公司的透明度、引入監管，才可改變現時油價「有加無減」的情況。