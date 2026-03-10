油價升｜的士會否研申加價？周國強稱先觀察一兩月　否則得不償失

中東戰局持續緊張，國際油價攀升，帶動車用石油氣呈向上之勢，小巴業界開始醞釀探討設燃料附加費可行性，同樣以車用石油氣為主的的士業界又怎看？智慧出行聯合商會主席周國強接受《香港01》訪問時表示，最快本月23日才知道車用石油氣上限價格最新調整，他預計會調高一成。



對於應對方案，周國強認為須觀察一至兩個月，若油價不回落，再研究向政府申請加價，否則得不償失：「唔知國際油價升到幾時，咁快申請（的士加價）可能得不償失，到時批咗個加幅，我哋都係輸家。」



國際油價攀升，帶動車用石油氣呈向上之勢，以車用石油氣為主的的士同受影響。（資料圖片/黃浩謙攝）

周國強料4月石油氣價再升1成 的士每更「氣錢」多$20

中東局勢帶動國際油價上升，的士業界亦面臨壓力。據機電工程署，各專用氣站車用石油氣3月的上限價格為每公升三元四角一仙至四元三角六仙不等，與2月比，升幅為每公升九仙至一角。

周國強預計本月23日才能獲知石油氣價格的增幅，料為一成左右。（資料圖片）

周國強表示，中東戰事爆發於上月28日，預計本月23日才能獲知車用石油氣價格的增幅，料為一成左右，「我諗每更司機有10蚊、20蚊嘅升幅」。他指的士行業一般不像航空業申請燃料附加費，只會申請加價，不過需要再觀察一至兩個月，獲取更多數據，證明油價短期不回落，才能成功申請。

唔知國際油價加到幾時，如果（每桶）由100蚊（美元）加到150蚊（美元），咁快申請（加價）可能得不償失，就算批咗個數字，我哋都係輸家。 周國強

他又回憶，過往的士業界成功申請過兩次，當時石油氣價格接近翻倍，升至每公升6元。「好誇張，司機嗌救命咁，而家未到咁危險。」他重申要密切留意油價上升勢頭，再決定何時向政府申請加價。

的士司機杜燊棠表示，國際油價攀升已成為行內熱議話題。（資料圖片/歐嘉樂攝）

的士司機杜燊棠：行家閒談多憂油價升 冀政府聽意見

「行家坐埋一齊，就憂慮油價要加幾多。」有四十多年經驗的的士司機杜燊棠表示，國際油價已成為行內熱議話題，大家都擔心長遠會影響客源。他透露，新年後的夜更營業額少了近一半，「根本做唔到生意」，他希望運輸署多聽取和收集業界意見，擔心若油價持續上升，營業情況更惡劣。