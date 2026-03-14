北都｜提速發展定框架　姚銘、陳恒鑌倡設績效指標監察公帑運用

北部都會區發展進度備受關注。《香港01》昨日（14日）率先報道，據悉政府已就北都專屬法例敲定初步方向，將包含六大指明範疇，包括加快北都改變土地用途審批程序。民建聯新界北議員姚銘、選委界陳恒鑌認為，中央要求香港特區「加快」建設，香港必須快馬加鞭，不失時機地推展北都，又建議在全力推進建設同時，設立可監察的績效指標。



姚銘倡就北都訂立績效指標 確保公帑用得其所

過去一段時間政府採取不少措施加快發展北都，姚銘認為，政府在全力推進北都建設時，亦要接受立法會以及社會監督，建議訂立清晰、可監察的績效指標，確保公帑用得其所，也確保北都做到提速提效建設的戰略目標。

陳恒鑌：提交附屬法例 做法可取

據悉，當局計劃在年中提交條例草案予立法會進行首讀，期望年內通過。與去年制訂網約車規管法例一樣，今年提交的北都專屬法例草案主要以框架性為主，當局其後會再提交附屬法例，處理更多細節；對此，陳恒鑌指如果屬實，有關做法亦可取合理。他認為，有別於一般法例草案，北都專屬法例所應對的，不是一個特定社會問題，而是要應對將來北都發展時，可能會遇到不同甚至新出現的發展問題，立法時保留專屬法例具備靈活性，是應對未來挑戰的關鍵所在。

香港必須快馬加鞭 不失時機地推展北都

他們二人又提到，國家已發布了「十五五」規劃，其中明確提到支持香港建設國際創新科技中心，加快北都建設等，建設北都已是國家規劃下的一部分，而且中央要求香港特區「加快」建設，所以香港必須快馬加鞭，不失時機地推展北都。

新一份財政預算案2026年2月25日公布，將會投入資源發展北部都會區。（楊凱力攝）

新一份財政預算案2026年2月25日公布，將會投入資源發展北部都會區。（楊凱力攝）

他們續稱，香港政府計劃於今年內推出香港首個五年規劃，相信北都也是當中重點之一，北都將涉及新界北、香港以至國家的規劃和發展大局，社會各界要在堅定支持行政主導的大原則下，為北都專屬法例以至建設出謀獻策，同心協力，加快推動北都建設，為居民以及香港建設安居樂業的都會區。