01消息｜北都專屬法例初步敲定　包含六大指明範疇　年內完成立法

北部都會區發展進度備受關注，行政長官李家超在去年的施政報告表明，會訂立加快發展北都專屬法例，授權政府制訂簡化的法定程序。《香港01》獲悉，政府已就北都專屬法例敲定初步方向，將包含六大指明範疇，包括加快北都改變土地用途審批程序，目標是將審批程序壓縮在2個月內。另外亦將便利使用創新建築技術，在屋宇署署長同意下可採用新建築技技術，無需再經多個部門審批。



據悉，當局計劃在年中提交條例草案予立法會進行首讀，期望年內通過。與去年制訂網約車規管法例一樣，今年提交的北都專屬法例草案主要以框架性為主，當局其後會再提交附屬法例，處理更多細節。



北都發展已上升至國家戰略層面

全國人大周四通過的國家「十五五」規劃綱要，提到要「加速北都建設」，反映北都已提升至國家戰略層次。行政長官李家超曾多次表明對北都發展心急如焚。為了促進北都發展，他在去年的施政報告提出訂立北都專屬法例。

消息指，專屬法例將包含六大指明範疇。第一，加快北都改變土地用途審批程序，過往審批程序平均需時9至12個月，當局目標將有關程序壓縮在2個月內；第二，便利使用創新建築技術，以往建築技術需要經過不少部門重重審批，在專屬法例下，只要屋宇署署長批准便可以使用新方法。

簡化建築程序要求 加速支付土地賠償

第三，簡化申請建築噪音許可證程序要求，只要符合條件許可證有效期可申請延長，不需要重新申請。第四，便利跨境人員流動，將會在河套園區推出人員流動白名單，容許深圳和香港園區內的公司申請，而有關審批由保安局負責。

第五，成立法定機構，但據悉現階段政府不一定立即成立，而為了方便日後操作，會先在專屬法例中列明。第六，加快支付土地賠償，由於北都內有不少祖堂地，過去有不少鄉村都有司里出缺情況，影響收地賠償程序、進度，法例將針對有關情況提出建議。

另外，專屬法例亦會列明北都的具體範圍包括元朗和北區。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，用一章篇幅討論「加快發展北部都會區」。（鄭子峰）

再快下周二向立法會提交文件 月底展開公眾諮詢

消息指，政府最快下周二向立法會提交文件，並在本月底開始就北都專屬法例，進行約2個月的公眾諮詢，計劃在年中提交立法會進行首讀，期望年內可通過條例草案。據聞，今年提交的草案主要以框架性為主，稍後會再提交附屬法例交代更多。

據了解，政府一再重申有關專屬法例，現階段只適用於北都，當局無意將適用範圍擴大在北都以外，同時亦認為不宜就專屬法例加入日落條款。