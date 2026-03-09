北都｜凌嘉勤稱「賺得番」值舉債投資：儲夠錢才買樓幾多人做到？

財政預算案提出發債及動用外匯基金發展北部都會區，有份推動北都項目的前規劃署署長凌嘉勤今日（9日）接受傳媒專訪時表示，這反映政府投資比以前進取，形容北都是「一定賺得番」百年大業，可帶動金融行業發展，亦可帶來稅收和工作崗位的收入，並以買樓為例強調北都值得舉債投資：「儲夠錢才買樓，有幾多人做到？」



政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

大量發債發展是國際普遍做法 凌嘉勤：香港債務比率屬健康水平

凌嘉勤近日接受《明報》專訪，指出本港經濟發展已到樽頸，繼續消極保守將難以發展，現時政府應長遠投資，考慮整體及可持續的回報。他認同新一份預算案中，發債及動用外匯基金發展基建的做法，形容政府投資進取。

政府近年為發展北都大量發債，凌嘉勤認為這是國際普遍做法，屬合理調動資金，同時香港的債務比率屬健康水平。他以買樓為例強調北都值得投資：「儲夠錢才買樓，有幾多人做到？」

北部都會區是以百年計的大業 凌嘉勤：日後一定賺得番

他表示，北都作為使用年期與福祉以百年計的大業，日後「一定賺得番」，形容北都有足夠用地發展創科，亦可帶動金融發展，及透過創造就業崗位、稅收等增加收入。他認為社會應該看到北都得長遠得益。

為推進北都項目，凌嘉勤提出三個建議。他認為，在設計初步分區規劃大綱圖後即可收地；又倡政府參考外地成立不同開發公司管理和發展，透過專屬法例賦權政府成立不同公司，毋須另外立法。他亦希望政府訂明跨境基建的統一建造標準，透過港深合作加快建設。