中東局勢｜陳茂波料對本港直接影響不大　可按業界需要推支援

以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，中東局勢不斷升溫。陳茂波預計短期内全球金融市場會有波動，但對本港直接影響不大。他表示，會與受影響業界保持聯繫，了解其需要，或推出針對性支援措施。



今日是「LIV Golf 2026香港站」最後一日，財政司司長陳茂波（右四）及文體旅局長羅淑佩（右三）到場觀賽。

陳茂波（中）表示，今次賽事共吸引約1.4萬名海外旅客入場。

今日（8日）是「LIV Golf 2026香港站」四日賽事最後一日，財政司司長陳茂波及文體旅局長羅淑佩到場觀賽。陳茂被指，今次賽事吸引來自16個地區及國家的球手參與，活動共吸引約1.4萬名海外旅客入場，有旅客曾到博物館等其他地方參觀。

他表示，本港來年會舉辦更多盛事，吸引高消費客戶來港，相信可帶動香港經濟和市面氣氛。

「LIV Golf 2026香港站」3月5日至8日在粉嶺高爾夫球場進行。賽事匯聚13支勁旅，共計57名頂尖球手。（資料圖片／倪清江攝）

賽事匯聚13支勁旅，共計57名頂尖球手。（資料圖片／倪清江攝）

中東局勢緊張，陳茂波預計短期内全球金融市場會有波動，但對本港直接影響不大。他指，政府會密切留意對航運等方面的影響，包括對運費、運送時間的影響，當局會與業界保持聯繫，了解其需要，或推出針對性措施。