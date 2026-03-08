中東局勢｜陳茂波料對本港直接影響不大 可按業界需要推支援
撰文：賴卓盈
出版：更新：
以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，中東局勢不斷升溫。陳茂波預計短期内全球金融市場會有波動，但對本港直接影響不大。他表示，會與受影響業界保持聯繫，了解其需要，或推出針對性支援措施。
今日（8日）是「LIV Golf 2026香港站」四日賽事最後一日，財政司司長陳茂波及文體旅局長羅淑佩到場觀賽。陳茂被指，今次賽事吸引來自16個地區及國家的球手參與，活動共吸引約1.4萬名海外旅客入場，有旅客曾到博物館等其他地方參觀。
他表示，本港來年會舉辦更多盛事，吸引高消費客戶來港，相信可帶動香港經濟和市面氣氛。
中東局勢緊張，陳茂波預計短期内全球金融市場會有波動，但對本港直接影響不大。他指，政府會密切留意對航運等方面的影響，包括對運費、運送時間的影響，當局會與業界保持聯繫，了解其需要，或推出針對性措施。
