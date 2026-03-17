宏福苑｜李家超：四月中下旬讓居民回家執拾　卓永興月內公布安排

大埔宏福苑大火發生距今近4個月，居民盼盡快重返家園執拾物品。行政長官李家超今日（17日）出席行會前見記者時表示，理解居民希望盡快返回單位取回物件，但政府需要確保安全，已要求政務司副司長卓永興於本月內公布具體安排，期望下月中下旬可讓居民返回單位執拾。



3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

李家超：四月中下旬讓居民回家執拾 卓永興月內公布安排

政府上月預告會在安全情況下，會讓7座受大火波及樓宇的居民返回單位執拾物品。李家超出席行會前被問到宏福苑居民回家安排時坦言，宏福苑7座受大火波及的大廈沒水、沒電、沒電梯，多個單位損毀嚴重，牆壁、天花受損，甚至已沒有門窗，當局必須先確保安全，令居民入內時不會有意外發生。

宏福苑附近一帶。

他說，之後要考慮居民回家的次序、哪些居民要支援。由於沒電梯服務，如果有年長人士仍想回家，政府也尊重，因此要思考如何配合。他強調「整個過程安排不是平常回家這麼簡單，要有序進行。盡快也是應該的，因為每一位居民很想回去看看」，有居民都有紀念物品希望拿走。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

他要求身兼緊急支援及募捐工作組組長的卓永興盡快與有關部門部署，計劃足夠人手、流程，向居民給予明確的指引，料本月內公布具體安排，期望四月中下旬可讓居民返單位。卓永興上月受訪時提到，讓居民返回單位難度高，需要充分部署和大量前期工作，預計大約兩個月時間準備，屆時會安排警員、社署社工或心理學家陪同居民上樓。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

收購宏志閣？李家超：達高度共識會再商討

至於沒被大火波及的宏志閣，政府有否了解居民是否願意出售單位，李家超指有宏志閣居民希望獲得與其餘幾座居民相同的安置方案待遇，但亦有居民希望在宏志閣居住。由於宏志閣未有受大火波及，政府需要尊重他們的意願，所以政府不會主動收購，將他們放在收購方案之外。不過如宏志閣居民有高度共識，希望納入收購方案，屆時政府會再與宏志閣居民商討，政府解說隊會持續提供協助。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

政府早前向宏福苑7座受大火波及樓宇提出收購，惟未包括未遭大火波及的宏志閣。不過政府表明如果有至少一半宏志閣業主有意讓政府收購業權，當局可以開始與業主商討，如果有更多業主願意將業權出售，就可以進行下一步工作，以達致不同可能性。