宏福苑｜政府稱收款後30日遷出過渡屋「非硬性規定」　按需要續租

有業主早前引述解說專隊稱，若居民選擇出售業權或「樓換樓」等，在收款或新屋鑰匙後30天要遷出過渡性房屋。政府今日（13日）澄清，30日非硬性規定，在宏福苑業主落實長遠居住安排之前，政府會在住宿和租金津貼方面，持續支援受影響居民。營運機構會按住戶實際需要，安排繼續暫時租住單位，例如待新居裝修竣工及搬遷等。



房屋局稱，各過渡性房屋營運機構會提供彈性的遷出安排，30日並不是硬性規定。營運機構會按住戶需要，安排繼續暫租過渡屋單位，例如待新居裝修竣工及搬遷等。無論居民選擇自行安排長遠居所、「特設銷售計劃」或「樓換樓」，上述安排同樣適用。

至於為期兩年、每半年發放一次的租金補助，當局稱，如業主選擇出售業權後收取現金而不參加「特設銷售計劃」，租金補助會發放至相關資金到帳日，業主可動用有關現金自行作長遠住宿安排。至於到帳日前獲得的租金補助，無須退還，惟下一期補助將不會獲發放。

如業主選擇參加「特設銷售計劃」，租金補助將繼續發放至在相關資助出售房屋單位的入伙日，即領取單位鑰匙的日期，入伙日前已獲得的租金補助亦無須退還，惟下一期補助將不會獲發放。