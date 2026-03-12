01消息｜宏福苑居民聘律師代表成涉事方　參加獨立委員會研訊

大埔宏福苑大火獨立委員會將在下周四（19日）舉行首場聽證會。《香港01》獲悉，聽證會將有宏福苑居民及前法團成員出席，部分人已聘大律師及律師協助，預料有機會直接向涉事部門或機構證人提問，以助委員會查明真相。



12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

獨立委員會下周四起舉行聽證會

宏福苑大火釀成168人死亡，行政長官李家超於去年12月成立獨立委員會審視事故及問題，委員會職權包括就大火審視大廈消防裝置、樓宇維修施工程施工安全、各環節監管角色和責任等，目標在委員會落實運作起9個月內完成工作。委員會將於下周四開始舉行聽證會，首輪共設 8 場，先聽取法律團隊的開場陳詞，料需時數天。

有居民申請成涉事方 委員會亦有邀請居民作證

政府早前引用法例解散法團，業主及居民失去代表組織，有意見憂慮在這種情況下，難以充分反映居民聲音。不過，據了解，有居民已申請成為涉事方，包括解散前最後的第十二屆法團成員，並獲獨立委員會批准。同時他們已聘大律師及律師協助。另外，委員會亦已邀請居民參與聽證會作證。

涉事方可作開案、結案陳詞 申請向證人提問

成為涉事方後，參與聆訊的居民將可作開場及總結陳辭，並經獨立委員會批准下向作證的證人提問，以及傳召證人。

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，包括消防員，消防處處長楊恩健趕到威爾斯親王醫院了解後向傳媒交代情況。（梁偉權攝）

聽證會大機會無問責官員出席

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃曾表示，法律團隊根據已收到的資料作出分析，顯示有一系列不能忽視的結構性問題出現。李家超表明，會對任何須為火災負上責任的人追究到底，不論政府還是非政府人員，亦不論是基層還是高層。據了解，政府方面，至少會有消防處處長出席聽證會及作供，但很大機會不會有問責官員出席。

有消息人士分析，委員會傳召證人參與聽證會，都是希望了解事件情況，但涉及大火具體情況，問責官員可能未必直接知悉，即使傳召他們出席亦意義不大，因此，一最好還是要傳召在事件中有角色，掌握某些環節的人。該人士相信，委員會將按需要傳召證人出席。

圖為陳美寶表示。（立法會直播截圖）

翻查資料，過去政府就重大社會事故展開調查時，並非每次都有問責官員出席，其中大埔巴士車禍後成立的獨立檢討委員會，就由時任運輸及房屋局常任秘書長黎以德及時任運輸署長陳美寶出席。

獨立委員會適時公布涉事方名單

就研訊涉事方名單，獨立委員會回覆傳媒查詢時指出，正如委員會主席陸啟康在指示會議上指出，相關政府決策局和部門、市區重建局、競委會、置邦物業管理有限公司為涉事一方，可毋須另行申請參與聽證會，又稱委員會將適時公布涉事方名單。

在指示會議當日，大維修顧問公司「鴻毅」執行董事黃俠然，由大律師劉日成代表出席，暫未知黃或「鴻毅」有沒有申請成為涉事方，或有沒有獲批准。

民政事務總署則回覆稱，法團管委會管理人「合安」代表包括法律顧問，將出席聽證會旁聽，以了解進度，並會全力配合獨委會的工作。