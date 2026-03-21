油價升｜謝展寰：燃油供應穩定　研4.1起每周公布油價監察變化

中東局勢仍然緊張，伊朗革命衛隊封鎖霍爾木茲海峽，令國際石油供應受阻，油價波動。環境及生態局局長謝展寰今日（21日）表示，現時本港燃油供應保持穩定。他又指局方與油公司溝通後，研究4月1日起每周公布每間油公司折扣後的實際價格，方便市民監察油價是否有「加快減慢」等變化。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(鄭子峰攝)

本港燃油供應保持穩定 大部份來自內地

謝展寰接受商台節目《政經星期六》時表示，本港現時燃油供應保持穩定，絕大部份的燃油都來自內地供應，尤其是電油是完全由內地供應，形容香港是得天獨厚，獲國家特別照顧。他又說數年前俄烏戰爭亦帶來了燃油危機，但香港在國家照顧下仍可維持穩定供應。

9月21日，環境及生態局局長謝展寰出席《施政報告》政策記者會。（資料圖片/夏家朗攝）

稱競委會繼續「𥄫住」油公司

不過本港油價仍受中東局勢影響而維持高位，環境局早前約見了本港油公司。謝展寰指不同油公司的實際售價，因有不同優惠折扣，而與標價不同。在與油公司商議後，局方計劃4月1日起每周公布每間油公司在提供折扣後的實際售價，以及國際成品油價格走勢，屆時便可監察油價變化，市民亦可檢視油價有否「加快減慢」或「加多減少」。

他又指，競委會曾調查過油公司是否有合謀定價，但當時未有足夠證據證明，但競委會仍會繼續「𥄫住」油公司。謝展寰續稱，國際能源危機下，政府會確保本港能源供應穩定，會盡力「睇住」情況。