消息：全國婦聯副主席章冬梅出任港澳辦副主任　上周已到任

消息指，全國婦聯副主席章冬梅出任中央港澳辦（國務院港澳辦）副主任，是中央港澳辦2023年首建以來首位女性副主任，據悉，章冬梅上周已到任並正式開展工作。分析指，章冬梅有基層和婦女工作經驗，可能參與處理港澳社會民生問題和矛盾，了解群眾心聲和組織群眾上掌握得較好，不認為代表中央認為港府的基層工作不足。



消息指，全國婦聯副主席章冬梅出任共中央港澳辦（國務院港澳辦）副主任。（人民網）

資料顯示，58歲的章冬梅生於北京，畢業於北京師範學院化學系，曾任教師三年，後來進入官場，2004年起先後擔任東城區副區長、區委常委兼宣傳部長，北京西城區委常委兼組織部長、西城區政協主席，2021年任北京人力資源和社會保障局局長，2023擔任中華全國婦女聯合會副主席，晉升為副部級。

消息指，全國婦聯副主席章冬梅出任共中央港澳辦（國務院港澳辦）副主任。（人民網）

中央港澳辦領導層原為「一正四副」，分別是主任夏寶龍、常務副主任徐啟方、副主任周霽（兼香港中聯辦主任）、鄭新聰（兼澳門中聯辦主任）、農融，章冬梅履新後，領導層成「一正五副」。

前全國人大常委、全國港澳研究會顧問譚耀宗（何夏怡攝）

譚耀宗：不代表中央不滿香港基層工作

全國人大前常委、全國港澳研究會顧問譚耀宗表示，章冬梅有基層和婦女工作經驗，在了解群眾心聲和組織群眾上掌握得較好，相信她的加入會令港澳辦工作更加全面。他又指，不認為此舉代表中央認為港府的基層工作不足。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：參與處理港澳社會民生問題和矛盾

全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，中聯辦過去曾有多名女性副主任，包括仇鴻、殷曉靜、郭莉、盧新寧，章冬梅是中央港澳辦的首位女性副主任。他認為，中央看重有關人選的能力，而非此人性別和是否曾經參與港澳工作。

「港澳的社會穩定與團結乃中央重視的問題。」劉兆佳指，參考章冬梅的履歷和中央對港政策，她可能會參與處理港澳的社會民生問題和矛盾、加強與港澳社會各界的聯繫、推動兩地同胞的交往、青少年工作乃至強化愛國主義教育，不過實際工作安排有待港澳辦公布。