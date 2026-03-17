油價波動｜李浩然倡臨時下調燃油稅50%、免巴士隧道費　為期半年

美國與以色列對伊朗的軍事行動未息，國際油價持續波動，香港正面對燃油價格飆升。立法會議員李浩然建議政府短期內可臨時下調燃油稅50%，為期六個月，及向公共交通及運輸物流業發放燃油補貼等。李浩然又建議政府中期可加速「油轉電」與替代能源的落地、協助傳統油站轉型為綜合能源補給站，長遠可積極提升可再生能源在發電燃料組合中的比例等。



中東局勢持續緊張，國際油價波動。(資料圖片/鄭子峰攝)

李浩然指，霍爾木茲海峽關閉已切斷約20%全球石油供應，布蘭特原油價格因此大幅上揚，香港零售市場的特級無鉛汽油與柴油價格分別攀升至每公升逾32港元及突破30港元，同創下近三年新高。油價上升迅速傳導至營商成本、航空燃油附加費、跨境物流及公共交通，部分與石油相關民生用品價格亦隨之上漲。

臨時下調燃油稅「急救止血」

李浩然建議政府短期內可採取「急救止血」式措施，臨時下調燃油稅50%，即每公升減少約3元，為期六個月，以即時降低交通運輸成本，紓緩通脹壓力。同時，建議向公共交通營辦商及運輸物流業發放燃油補貼或燃油券，避免油價直接轉嫁至乘客與消費者；暫時豁免巴士、貨車等商用車輛的政府隧道收費六個月，直接減輕跨區運輸成本，減少物價二次上升的風險。

李浩然向環境及生態局提交11項建議，推動香港妥善應對能源危機；圖為2026年1月1日，李浩然宣誓成為第八屆立法會議員宣誓。（資料圖片/夏家朗攝）

對於中期措拖，李浩然提議加速「油轉電」與替代能源的落地，落實剛於2026年2月公布的《香港電動車普及化路線圖更新版》措施，加快在公屋及政府停車場大規模增設充電設施、擴充兼容國際標準的快速充電網絡，並在油價高企期對電動的士資助計劃提供額外激勵，促使消費與營運者更快轉向電動車。他又呼籲政府積極推動氫能應用，包括在港島及九龍增建公眾加氫設施、擴大對氫燃料電池重型或中型商用車輛的試驗資助等。

在能源補給基礎設施層面，他建議政府提供誘因，促使傳統油站轉型為綜合能源補給站，結合高速充電、氫燃料補給與傳統燃油，並透過調整油站用地契約年期至12年、批出有條件短期續約及豁免因加裝充電樁而需繳付之地價等方式，減低土地成本對油價的推升效應。

中東局勢持續緊張，國際油價波動。(資料圖片/鄭子峰攝)

李浩然強調香港應對接國家「十五五」規劃，將「構建清潔低碳安全高效的新型能源體系」納入本港發展藍圖，積極提升可再生能源在發電燃料組合中的比例，並在2026年的《香港氣候行動藍圖2050》五年檢討時，設定更進取的目標；研究與大灣區建立跨境零碳電力輸入機制，以實質減少電價對化石燃料價格波動的敏感度。

此外，李浩然又提出可發揮香港作為國際金融中心與綠色金融樞紐的優勢，透過綠色債券、綠色基金與資本市場工具，引導國際資金投入本地新能源基建與企業；鼓勵氫能與電動車相關產業鏈企業來港上市，並推動與內地及國際碳市場對接，以形成完善的新能源產業生態。

中東局勢持續緊張，國際油價波動。(資料圖片/鄭子峰攝)

李浩然同時呼籲培養社會節能減碳文化，利用油價高企期間推動中小企綠色升級，提供技術諮詢與設備更新補貼，鼓勵企業以創新科技與人工智能優化物流與減少空駛，並在公共政策上推廣低碳出行、完善單車及行人設施、建立低碳行為獎勵機制，將短期被動的「節油壓力」轉化為長期主動減碳的社會習慣。

李浩然：油價飆升是對香港經濟結構脆弱性一次壓力測試

李浩然指，油價飆升不僅是價格震盪，更是對香港經濟結構脆弱性的一次壓力測試，而減少對化石燃料的依賴、發展新能源並構建低碳城市，關乎環保也關乎經濟競爭力與民生保障。面對當前危機，他呼籲政府採取短期紓困與中長期結構性改革並行的策略，以多管齊下的政策組合，把握今次轉型契機，為香港注入更強的經濟動力與能源安全保障。