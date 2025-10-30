立法會選舉｜選委界李浩然爭連任　「富三代」莊家彬加入戰團

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第五個工作天，今日（10月30日）再有多人到政府總部報名參選，競逐選舉委員會界別議席，包括爭取連任的李浩然，以及首次參選的莊士集團莊家彬、教聯會主席黃錦良、律師會前會長蘇紹聰、前發展局政治助理馮英倫等等。現屆立法會最大政黨民建聯有8人競逐選委界議席，其中四人今日報名。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月30日，民建聯成員葛珮帆、陳永光、何俊賢與朱立威報名參加第八屆立法會選舉，競逐選委界議席。（陳葦慈攝）

民建聯四人報名 葛珮帆冀推動創科業界「出海」

民建聯副主席及現任選委界議員葛珮帆、現任選委界議員陳永光、現任漁農界議員何俊賢與南區區議員朱立威同時到政府總部報名，競逐來屆立法會選委界議席。葛珮帆表示，此次參選政綱有五大範疇，包括推動創科發展，發展低空經濟、推動綠色環保、關愛弱勢社群和婦女福祉，承諾若當選將繼續以商界和議會發展對香港和國家做出貢獻。

她特別提到過往議員任期內推動了經濟發展，包括新能源產業、新能源運輸、氫能、數字經濟、人工智能，低空經濟。她舉例說明自己發起成立的大灣區地空經濟聯盟權利推動政產學研協同發展，吸引企業人才落戶香港，「為香港創造了一個全新的戰略性新興產業」。她又表示，明年會帶領業界「出海」，拓展「一帶一路」這個萬億級新藍海市場。

陳永光倡打造中醫藥國際都會 何俊賢「轉跑道」稱繼續用心服務

尋求連任的陳永光表示，過去致力香港中醫藥發展，為香港經濟拓展新發展點。在任期內完成香港中醫醫院的立法工作，修訂《輔助醫療條例》立法，推進增加政府資助中醫門診和18區中醫診所的服務名額，以及中西醫協作，拓展內地市場。

他指，如果能再次入立法會，會推動香港成為中醫藥國際都會，主導標準制定，推動大灣區構建研發服務的全產業鏈，發展結合中醫藥優勢的高端產業，為香港經濟開拓新賽道，創造優質就業機會。

漁農功能界何俊賢轉戰選委界，他表示自己在議會中已經有13年，這次轉賽道到選委界，「可能崗位不同，但同樣用心服務香港」。他又稱，一直倡議包括遊艇經濟海洋經濟發展，認為未來會有過萬億產值。對於「轉跑道」，他形容漁農界人才輩出，有新興年輕力量接棒。

港區人大代表朱立威關注香港在「十五五」規劃中發展

首次參選的港區人大代表、南區區議員朱立威稱，希望「成為內地和香港，政府和社會，商界和民間的橋樑，共謀發展」。他表示，未來將會關注香港如何在國家規劃、特別是是十五五規劃中做好經濟發展，也關注旅遊業與灣區融合，以及關注長者、弱勢群體，特別是照顧者，亦會繼續推動愛國主義教育。也又表示，雖然身兼多職，但過去有很多年在社會不同界別服務的經驗，保證可以落足時間在議會。

爭取連任的李浩然今早報名參選。（陳葦慈攝）

李浩然：對連任有信心 關注AI大潮下人才培訓

上屆首次進入議會的李浩然表示，他今日懷着激動、期待的心情報名參選，稱香港正面對很多挑戰，希望基於上一屆的工作基礎，盡綿力為國家及香港貢獻，又稱對連任有信心。

李浩然的競選口號為「興業惠民 篤實致遠」，期望除了繼續幫助香港發展經濟，尋找新支柱及產業，惠及市民福祉，亦關注憲法、基本法等價值觀教育，以及人工智能大環境下，各行業人才的培訓。

爭取連任的李浩然（中）今早報名參選。（陳葦慈攝）

莊家彬：香港有潛力培育高質素初創企業

首次參選的莊士集團接班人莊家彬今日亦到政總報名交表，獲得多名政商及法律界人士到場支持，包括立法會前議員石禮謙、現任議員霍啟剛與陳振英，以及律師會前會長彭韻僖等。

莊家彬表示，今次參選代表對香港未來發展的承諾與責任。他提到，近年經常聽到香港要經濟轉型、多元發展，而據他過去經營傳統產業及投資創新公司的經驗，他感覺香港有潛力、條件培育出具吸引力、高質素的初創企業。

莊士集團接班人莊家彬今早報名參選選委會界別。（陳葦慈攝）

莊家彬將其政綱重點放在推動經濟轉型、培育初創企業、以及青年融入大灣區發展上，並期望致力把香港打造成匯聚全球精英的創科人才高地。在青年政策方面，他期望可協助深化粵港青年交流，培養具備國際視野和愛國愛港的年輕人，並協助他們更好融入大灣區。

莊家彬又透露，現時已在每個界別得到四張提名票，稱自己在商界及青年工作投入了多年，讓他有躋身議會的基礎，對當選有信心。

今早另有多名「新丁」報名參選選委會界別，包括經民聯油尖旺區議員鄧銘心、教聯會主席黃錦良、律師會前會長蘇紹聰、前發展局政治助理馮英倫。

經民聯油尖旺區議員鄧銘心（中）今早報名參選選委會界別。（陳葦慈攝）

教聯會主席黃錦良今早報名參選選委會界別。（陳葦慈攝）