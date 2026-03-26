陳祖光：不相信醫委會公平公正公開　盧寵茂｢落閘｣拒業外委員過半

早前醫務委員會被揭拖延一宗腦癱嬰醫療事故投訴15年，社會嘩然。立法會今日（26日）通過由議員陳凱欣動議「全面改革香港醫務委員會的投訴處理及紀律研訊機制」的無立法效力議員議案。會上有議員直斥，醫委會制度出現信心危機，如果「以結果為目標」為目標去審視醫委會，「個結果差到不得了」；有議員建議增加業外委員比例，引入更多聲音，加強公眾監察。



醫務衞生局局長盧寵茂指，上一次醫委會改革未能針對痛點，當局會爭取在今年上半年提交修例草案，「手起刀落，推動根治」。不過就拒絕有關要求過半醫委會委員為業外人士的要求，直言做法會影響醫委會履行職能，後果十分嚴重。



選委界議員陳祖光。（立法會）

陳祖光：醫委會若「以結果為目標」 個結果差到不得了

曾任警隊的選委界陳祖光直斥，醫委會制度已出現信心危機，「一單case可以查15年，我作為一個前執法人員，都唔能夠理解點解要查15年，跟住仲要永遠擱置」，又指醫委會過去5年接獲8700多宗投訴，能夠正式展開研訊的不足300分之1，結果反映處理十分緩慢，亦突顯醫界自審自管形式的局限。

陳祖光提到，監警會都是「警察查警察」，不過警察好專業，因為警察訓練出來查案，加上醫委會秘書處運作依賴紙本，又欠缺獨立支援機制，變相出現空窗期和不透明。他指，今天的醫委會，「我哋已經唔相信，佢係公平、公正，以及公開」。

我哋用特區政府成日講嘅『以結果為目標』，咁就大件事啦，因為個結果差到不得了，一啲都唔公正，唔公平，亦唔公開。 陳祖光

他強調，要增加透明度、加速調查速度，令公眾信心增加，「不能靠人嘅良心嘅時候，就唯有靠制度」。

植潔鈴、楊永杰促增加業外委員的比例

民建聯港島東議員植潔鈴指，現時醫委會絕大部分成員，為醫生或醫療體系中的人，使醫委會多年來被標籖為「醫醫相衛」，有關負面觀感削弱公眾對監管制度的信任，當局有必要考慮增加業外委員比例，引入更多聲音，加強公眾監察；九龍中議員楊永杰表示，社會共識為增加業外委員的比例，引入更多病人代表、法律專家和獨立專業人士，避免「自己人查自己人」的情況。

3月25日，立法會召開大會。（立法會）

李廣宇倡用人工智能 助處理行政事宜

工聯會議員李廣宇指，醫療投訴個案往往涉大量病歷報告，及法律文件，人工智能發揮功效。不過強調人工智能只應應用在行政及技術支援。

選委界陳凱欣。（陳葦慈攝）

陳凱欣對梁進修正案有保留

提出原議案的選委界議員陳凱欣表明，對於自由黨議員梁進提出，要求專責調查隊伍以及獨立審裁機構成員，必須以業外成員為主的的修正案，有所保留。她稱，研訊階段涉不少醫療知識，若規定必須以業外人士為主，會否令研訊效率受影響，屬未知之數。

醫務衞生局局長盧寵茂。（立法會）

議員要求醫委會過半委員為業外人士 盧寵茂「落閘」

盧寵茂回應指，會上大部分意見已納入早前提交的初步立法建議中。不過他認為，醫學會醫生及業內人士黃金比例，國際間沒有劃一標準，有部分人引用英國和澳洲作舉例，認為有關引用屬偏頗，「引用一啲想達嘅目標」，事實上新加坡的醫學委員會亦沒有業外委員，全部是醫生委員，強調相關比例並不重要，重要是如何令機構有效履行職能。

盧寵茂稱，有修正案要求過半醫委會委員一定要是業外人士，認為若過半委員為業外人士，必定會影響醫委會履行建立及促進業界水平的職能，後果十分嚴重。雖然原則上同意業外人士比例有一定提升空間，但沒可能超過一半。

醫務衞生局局長盧寵茂。（立法會）

盧寵茂續表示，上一次醫委會改革未能針對痛點，醫務衞生局及律政司推進法律草擬工作，未來亦有行政工作配合，當局會爭取在今年上半年提交修例草案，「手起刀落，推動根治，醫委會做呢個手術，從而令醫委會馬上健康」

陳凱欣反駁盧寵茂：議員冀減輕病人痛苦 絕無偏頗

陳凱欣回應反駁指，議員都是一心一意希望減輕病人痛苦，絕無當局所謂的偏頗，冀局方用心聆聽議員意見，不要再像醫療收費改革般，引起社會不高興。

梁進修正案遭否決

最後，除梁進提出的修正案外，原議案及其他人提出的修正案均獲過半數贊成獲得通過。