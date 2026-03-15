醫委會｜盧寵茂：改期開會擬設次數上限　投訴處理時間不設硬指標

一對內地夫婦2009年來港產子，疑涉醫療事故，其子至今四肢殘障、未能自理，醫委會拖延案件15年後，以繼續延訊對被告醫生不公為由，決定終止研訊。事件引為政府修例，改革醫委會。



醫務衞生局局長盧寵茂今（15日）在電視節目中表示，會為專家證人交報告、成員開會的次數定上限，例如就專家證人提交報告設立一至三個月的時限。他相信醫委會改革後，處理投訴個案的時間可加快，但強調由局方為其設立硬指標是「強人所難」。



黎遠建在出生三天後，出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。（社區組織協會提供）

黎遠建案一拖15年 促成政府決定改革醫委會

內地夫婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，在浸會醫院迎來兒子黎遠建。不過，黎遠建在出生三天後，出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障，夫婦質疑負責醫生未有及時跟進，引致醫療失誤，案件一拖便是15年。醫委會其後以繼續研訊對被告醫生不公為由，決定終止研訊。事件引發政府修例，決定改革醫委會。

醫務衞生局局長盧寵茂（資料圖片/梁鵬威攝）

聆訊小組成員「不可以說我這天沒空，那天又沒空」

盧寵茂今日在無綫電視節目《講清講楚》中透露透露，在不同環節，訂處理時限等的修例細節，包括在專家證人同意時，列出提交報告的時限，例如有一個月至三個月內，而非無了期等待。他又指，聆訊小組成員在定時間參與聆訊時，亦需有個期限，「不可以說我這天沒空，那天又沒空」。

至於是否有人需為黎遠建案件受罰，他稱仍需時間搜集更多證據。

醫委會成員並無受薪 盧寵茂：不會出現懲罰不達標委員

若時間交由醫委會釐定，與市民期進會否有落差？盧寵茂強調，重點是要醫委會能夠做到。至於不達標的後果或罰則，他則指，醫委會成員僅為義務形式、並無受薪，對於委會成員或審裁員而言，相信懲罰兩字不會出現。

盧寵茂又指，由局方貿然為處理投訴的時間訂硬指標，是強人所難，醫委會研訊與法庭很相似，「我們都不會為法庭訂一個時間，稱一定要多久完成審理，做到程序的公義，某些情況下，有些等待要有需要的。」

醫委會改革內容包括引入更多業外人士等。（資料圖片/廖雁雄攝）

醫委會改革內容包括引入更多業外人士等，盧寵茂稱，當局目標維持於上半年向立法會提交修例草案。