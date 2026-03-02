醫委會改革｜醫專研計入進修分數　鼓勵更多醫生參與專家證人培訓

政府正研究修例改革醫委會，欠缺「專家證人」是聆訊等候時間長其中一個原因。香港醫學專科學院主席李錦滔今日（2日）出席傳媒春茗時指，醫專將提供誘因鼓勵醫生參與培訓課程，包括研究向參與者提供持續醫療教育學分、參與成為證人亦可獲認可分數等，但仍有待內部討論，尚未落實，期望半年來針對課程提出善建議。



政府正研究修例改革醫委會。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府擬改革醫委會，邀請醫專研究建立人才庫，組織醫學專家就申訴個案提供意見、參與研訊。李錦滔稱，醫專自2022年起舉辦專家證人網上培訓課程，涵蓋針對醫療疏忽個案、撰寫醫療報告等培訓，至今有400名院士參與，當中170人完成培訓。醫專將持續改善課程，但不會介入醫委會個案，因醫委會有責任改善問題，專家證人只是改善的其中一部份。

他又指，截至今年1月，已有580名院士可加入人材庫，涵蓋內科、外科及骨科等不同專科，他預料數字繼續提升。醫專將提供誘因鼓勵醫生參與培訓課程，包括研究向參與者提供持續醫療教育學分、參與成為證人亦可獲認可分數等，他指仍有待內部討論，尚未落實，期望半年來針對課程提出善建議。

香港醫學專科學院傳媒春茗今日（2日）舉行。（任葆穎攝）

截至去年12月，醫專共有9919名院士、3865名導師、以及3314名培訓學員，並錄得一成增長。