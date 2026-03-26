46名立法會議員偕高官考察北都　大學城31A區平整土地料年底完成

政府提速發展北部都會區，多名官員今日（26日）聯同46名立法會議員考察北部都會區。政府表示，今日為北都一系列考察的第一步，有多項措施加快推動北都的發展，又指當局已預留100億貸款額供院校申請發展北都，擬要求有關貸款額不能超於項目的50%。其中，大學城31A區進展良好，預料年底完成平整土地。



4名局長蔡若蓮陳美寶甯漢豪胡健民聯同46名立法會議員考察北都。（林彥迅攝）

蔡若蓮：北都大學城31A區平整土地料年底完成

參觀後，教育局局長蔡若蓮會見傳媒時指，北都大學城31A區進展良好，預計今年底可完成。政府計劃在年內推出3幅位洪水橋／厦村新發展區有關北都大學城的土地。同時，考慮到北都大學城發展對院校而言龐大，《財政預算案》已預留100億貸款額供院校申請，預計貸款額不能超於項目的50%。

陳美寶：北都具優勢發展跨境物流或載人試飛

低空經濟方面，運輸及物流發展局局長陳美寶表示，政府會全力推進，北都具備邊境優勢，好讓香港能跨一海之隔跟深圳、廣州各個地方，能夠試行跨境物流或載人試飛，目前低空經濟監管沙盒，已有20項目逐步邁向規模化及常態化。

4名局長蔡若蓮陳美寶甯漢豪胡健民聯同46名立法會議員考察北都。（林彥迅攝）

甯漢豪：洪水橋／厦村100公頃用地與產業相關

發展局局長甯漢豪表示，北都為香港未來發展重鎮，提供大量土地發展產業、房屋、社區設施，不但提供機會發展經濟，亦為好機會構建新一代易居易業多元化的都會區。她形容，今日活動為安排議員一系列北都考察的第一步。

甯漢豪續指，洪水橋／厦村新發展區為起步的社區，現有房屋建設進行當中。政府計劃未來在這個區做250公頃熟地，其中有100公頃與產業用地相關，佔未來5年北都預計開發的總用地約3成。她表示，為加速發展北都，政府已提出專屬法例。

署理政制及內地事務局局長胡健民指，香港今年會完成5年規劃，政制局及其他政策局，與立法會相關小組委員會，將就6大範疇，如區域合作等，做意見收集和分析。除調研外，當局亦會安排議員到重大項目實地考察，今次考察為協同機制之一。