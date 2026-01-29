特區政府施政十件大事｜立法會選舉最多關注　宏福苑大火令人痛心

2025年「特區政府施政十件大事評選」今日（29日）在會展舉行頒獎典禮，其中「立法會選舉成功舉行 優質民主開創新局」獲得最多市民關注。行政長官李家超致辭時稱，第八屆立法會選舉順利舉行，是完善選舉制度後的第二次立法會選舉，為行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法進一步良性互動打開新局面。



「立法會選舉成功舉行 優質民主開創新局」獲得最多市民關注。行政長官李家超致辭時稱，第八屆立法會選舉順利舉行，是完善選舉制度後的第二次立法會選舉，為行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法進一步良性互動打開新局面。（政府新聞處相片）

「特區政府施政十件大事評選」由《文匯報》發起，由《香港01》等30間媒體聯合主辦、54間團體協辦。活動今日在會展舉行頒獎典禮，行政長官李家超、外交公署副特派員張長偉等200多名嘉賓出席，其中，獲得最多市民關注的是「立法會選舉成功舉行 優質民主開創新局」。

其他入選的「十件大事」分別為：

．「宏福苑發生五級大火 齊心協力救災善後」

．「粵港澳攜手承辦全運會與殘特奧會 大灣區融合樹新里程碑」

．「啟德體育園啟用 成盛事經濟新引擎」

．「持續提升國際金融中心地位 推進黃金交易市場建設」

．「簡約公屋提速年內入伙惠民 置業階梯放寬轉讓助民安居」

．「黎智英危害國安裁定罪成 堅定維護國家安全和香港法治」

．「紀念抗戰勝利八十周年 立體多元厚植家國情懷」

．「高層決策簡化程序 北都發展全面提速」

．「國際調解院正式成立 助港打造『調解之都』」



第27屆「特區政府施政十件大事評選」今日（29日）在會展舉行頒獎典禮。（政府新聞處相片）

李家超：宏福苑大火令人痛心 寄語港人砥礪前行

李家超致辭時稱，回首2025年，香港在「邁向由治及興的新征程上穩步前行」，並共同見證很多對香港未來發展、具有深遠意義的事件，包括啟德體育園隆重開幕等。他續指，大埔宏福苑火災是一場令人痛心的事件，寄語港人砥礪前行，把悲痛轉化為前進的動力；政府將繼續推動香港積極融入和服務國家發展大局，主動對接「十五五」規劃等國家戰略，同時推行系統性改革，決心打破利益藩籬，讓香港這個共同家園變得更美好。

此外，一眾嘉賓為參與評選的獲獎學校、機構、學生、市民代表頒獎，評選共設一等獎2名、二等獎5名、三等獎15名、紀念獎30名、「最踴躍參加學校獎」3間、「最踴躍參加機構獎」1間。其中「最踴躍參加學校獎」由順德聯誼總會翁祐中學、東華三院李嘉誠中學、明愛馬鞍山中學取得；「最踴躍參加機構獎」由香港中華文化總會獲得。