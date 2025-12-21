立法會選舉｜曾國衞：香港特色民主發揮作用　廢票未宜評成因

12月7日舉行的第八屆立法會選舉，投票率31.9%高於上屆，但廢票率上升，達3.12%。政制及內地事務局局長曾國衞今日表示，選舉無效票有不同原因，包括有選民在一張選票投了兩名候選人，政府仍在分類無效票，未完成統計前不宜評論原因。



整體而言，曾國衞認為今次選舉安排及結果非常好，反映香港特色民主制度發揮作用，符合香港實際情況及發展需要。



立法會選舉結果出爐，第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員於今日（9日）會見傳媒。（廖雁雄攝）

宏福苑火災影響投票率？ 曾國衞：不能一概而論

月初的選舉是2021年中央出手改革香港選舉制度以來第二場立法會選舉，曾國衞今早在商台節目中形容，選舉過程暢順，宣傳效果好，市民關注度高，又形容候選人來自五湖四海、五光十色。

政府對今次選舉作了前所未見的大規模動員，最終，在宏福苑火災帶來的陰霾籠罩下，今屆選舉地區直選、功能組別及選委界投票率均比上屆高。曾國衞早前坦言，本期望大力宣傳後投票情況更進一步，但火災對投票率有一定影響。

12月7日，立法會選舉投票日。受大埔宏福苑火災影響，宏福苑居民的所屬票站改至鄰近運頭塘邨的香港教師會李興貴中學，有免費穿梭巴士提供。（夏家朗攝）

他今日重申，政府對投票率沒有硬指標，至於火災影響，他認為不能一概而論，指有選民因此無心情投票，但亦有選民變得踴躍投票，希望盡快選出議員進行災後工作。

廢票率為何有3.12%？ 曾國衞：未完成統計不宜評論

今次選舉直選投票率31.9%，較上屆高1.7個百分點。《香港01》統計，地區直選總投票數字1,317,682票，各候選人實際得票則為1,275,469票，即廢票有42,213張，廢票率3.12%，較上屆高出1.08個百分點。曾國衞表示，無效票有不同原因，例如有選民在一張選票上「剔咗兩個格仔」，投給兩個候選人，政府仍在分類無效票，未完成統計前不宜評論原因。

立法會選舉12月7日晚上11時半結束，在會展的點票中心，工作人員隨即展開點票，政制及內地事務局局長曾國衞在場監察。（梁鵬威攝）

議席分佈應否改為「333」？ 曾國衞：現行設計符愛國愛港原則

曾國衞強調，選舉反映香港特色民主制度發揮作用，民主目的是為市民帶來幸福，不是「為民主而民主」。對於有聲音建議選舉改制「333」，即地區直選、功能組別及選委會，各佔30席位。曾國衞指，現行的選制設計經過深思熟慮，符合「一國兩制」、愛國愛港原則，可以繼續進行。