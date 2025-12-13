立法會選舉｜曾國衞：本期望投票情況更進一步　火災造成一定影響

今次立法會選舉有約131萬人投票，投票率為31.9%。政制及內地事務局局長曾國衞接受電視台訪問時指，本期望大力宣傳後投票情況更進一步，承認大埔宏福苑火災對投票率有一定影響。至於本次有4.1萬張無效票，曾國衞不認為是因為有人被迫投票所致，稱如果社會接受，不排除重新考慮引入智能投票箱。



2025年11月26日，大埔宏福苑五級火，從廣福邨平台望向宏福苑，有多幢大廈一齊燒，部份棚網脫落，部份則留在竹棚上。（夏家朗攝）

以前選舉制度「不完善」 現在是「君子之爭」

曾國衞在有線新聞節目《有理有得傾》表示，災後氣氛下對本次投票率感恩惠。對於有指今次立法會投票率史上第二低，他認為不應這樣比較，呼籲大家記得以前選舉是反中亂港份子透過一個不完善的選舉制度進入議會，強調現時是君子之爭。

對於大火影響投票率的說法。曾國衞表示本身選舉氛圍好，期望投票情況再進一步，惟不幸出現火災，承認造成了一定影響。

立法會選舉12月7日晚上11時半結束，位於灣仔會展中心的點票中心隨即開始點票。（梁鵬威攝）

無效票3.12%創新高 曾國衞：有市民或不清楚投票要求

至於今次無效選票佔票數3.12%，是回歸以來最高。曾國衞認為有些市民可能不清楚直選只是剔一名候選人，認為要進一步加強提醒選民，如社會接受可考慮引入智能投票箱，並不認為廢票數量高是有人被迫投票。