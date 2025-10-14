立法會財委會年結｜政策局答覆籠統、無備數據　主席陳振英冀改善

立法會財務委員會及其轄下兩個小組委員會今日（14日）舉辦年結記者會，財委會主席陳振英表示，2025年度共舉行35次會議，共審議67項撥款項目，批出1268億元。合共審議了71小時41分鐘，平均每項撥款項目審議1小時29分鐘。陳振英提及，有議員反映很多政策局答問時稱無備存數據及答覆籠統，希望政府加強數據收集和分析，使用更加客觀的數據。



10月14日，立法會財務委員會舉辦年結記者會，陳振英、易志明、謝偉銓等出席。（何夏怡攝）

完成67項撥款審議 平均每項審個半小時

陳振英形容本年度財委會運作暢順，直至今年10月3日的最後一次會議，已完成所有67項撥款項目的審議，其批出1268億元。他續指，今個會期舉行了35次會議，總時數71小時41分鐘，平均每個項目審議1小時29分鐘。他強調，不能以會議時數衡量立法會審議撥款的工作，因為流程包括諮詢相關事務委員會。

陳振英又提到，本會期有88位議員合共提出3900條書面問題，有人關注到很多政策局答書面問題時，表示沒有備存數據和資料，部分答覆流於籠統。他希望政府加強數據收集和分析，使用更加客觀的數據，「按科學方法制定更精準對位嘅政策措施」。

今個會期批出311億元供北都基建

人事編制小組委員會主席易志明表示，今個會期一共審議通過18項人事編制的建議，涉及多個民生項目，包括土地供應、搶人才、保護關鍵基礎設施、鞏固提升香港國際金融中心地位等。具體開設1個首長級常額職位、刪除金管局兩個常額職位、開設4個有時限職位、保留18個有時限職位、將1個編外職位轉為公務員常額職位。易志明形容形容委員會詳細審議，確保政府審慎理財，當局也作出具體回應。

工務小組委員會主席謝偉銓則指，委員會在今個會期內舉行了17次會議，總時數達36小時45分鐘。他指小組審議了28項工務工程，涉1082億元，當中311億元用於北部都會區的基礎建設工程。他強調委員會為市民嚴謹把關，監察政府的工務工程。