李家超幕僚黃芷淵升官　成歷來第三個特首高級特別助理

政府電話簿資料顯示，自2022年李家超就任行政長官之時就擔任其特別助理的鳳凰衛視前新聞副總監黃芷淵，已晉升為行政長辦公室高級特別助理，成為繼董建華任內的路祥安及服務過四任特首的陳建平之後，第三位特首高級特別助理。



2022年特首選舉期間，前鳳凰衛視記者黃芷淵（右）協助李家超的公關宣傳工作。（資料圖片）

黃芷淵記者出身 曾為李家超助選

本月將年滿39歲的黃芷淵在香港出生，中學就讀於聖士提反女子中學，曾獲選「香港十大傑出學生」，她在中文大學取得藝術系學位，副修政治與行政學；及後持續進修獲得香港浸會大學媒體管理碩士、清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目，並且獲頒清華大學2024年度「優秀畢業生獎學金」。2022年特首選舉期間，她擔任李家超競選辦助選人員，其後獲聘用為行政長官辦公室特別助理。

路祥安率先擔任特首高級助理 陳建平「四朝元老」

行政長官辦公室高級特別助理是回歸後設立的職位，董建華「家臣」路祥安率先擔任此職，2001 年因港大鍾庭耀民調風波而離任。2003年，董建華擢升自1997年起擔任其特別助理的《文匯報》前記者陳建平為高級特別助理，其後陳建平曾蔭權、梁振英任內，以及林鄭月娥上任初期繼續擔任此職，2018年5月離任，特首辦當時稱，是與陳建平雙方同意下解除合約。此後八年，特首高級特別助理職位一直懸空。

行政長官李家超去年率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為特首辦新聞統籌專員謝振中、特首辦特別助理黃芷淵。（王海圖攝）

特首高級助理主責三範疇工作 月薪194,825元

根據政府文件，行政長官辦公室高級特別助理主要負責三個範疇的工作，包括：就與內地有關的事宜，為特首提供意見；與中央政府聯絡，並協助安排特首前往內地訪問的活動；就特首與跟內地關係密切的商界和地區組織聯繫事宜進行研究，並擬備所需的資料概要、獻辭和演辭。

隨着仕途再上一層樓，黃芷淵薪酬待遇由公務員總薪級表第49 點，即月薪147,125 元，增加至首長薪級第2點，月薪194,825元。