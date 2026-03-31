行會通過啟德綠色運輸方案 連接郵輪碼頭及體育園 2031年啟用
撰文：文維廣
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特區政府今日（3月31日）公布，行政長官會同行政會議根據《鐵路條例》（第519章），批准啟德智慧綠色集體運輸系統（啟德項目）的鐵路方案。該項目全長約3.5公里，擬設六個車站，兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，預計於2031年投入服務。
全長3.5公里 設6個車站
啟德智慧綠色運輸系統採用高架橋形式，將會興建的6個高架車站包括鄰近啟德郵輪碼頭、承景街的擬建車廠用地、啟德空中花園、承豐道公園、啟德體育園，以及啟德車站廣場的現有港鐵啟德站的擬建車站。
去年10月展開招標
政府表示，項目將為啟德前跑道區提供便捷的交通接駁服務至港鐵啟德站，強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性。政府已於去年10月為啟德智慧綠色集體運輸系統合約展開招標。
政府發言人表示，政府早前已透過多種渠道就啟德項目收集公眾意見，包括諮詢立法會鐵路事宜小組委員會、交通諮詢委員會、九龍城區議會及海濱事務委員會啟德海濱發展專責小組，以及與相關立法會議員及持份者交流。公眾普遍對啟德項目表示支持。
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