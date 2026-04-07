復活節田北辰富國島陪外孫坐纜車慶生日　籲政府開發南大嶼度假區

一連五日的復活節假期今日（7日）踏入尾聲，實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰夫婦正在越南富國島，與女兒一家四口度假，享受陽光與海灘。他在社交平台發文指，原來富國島擁全球最長的跨海纜車，相比昂坪360多出2.2公里，雖然沒有大佛及機場等景觀，但俯瞰岸邊的海水非常清澈，珊瑚及魚都清晰可見，而酒店的水上樂園遊樂設施齊全，兩年前興建費用不需30萬美元（折合約235萬港元）。



他認為南大嶼同樣具備潛力成為高級酒店度假區，建議政府盡快開發成旅遊熱點。「如果我𠵱家喺嗰度就過癮，隔離係迪士尼，仲可以遠少少經港珠澳大橋去澳門，我哋特區政府幾時迎頭趕上呀？」



田北辰正在越南富國島度假，指很久沒試過一連數日在沙灘浸海水，與兩名外孫嬉戲。（田北辰FB圖片）

田北辰指，他下榻酒店的水上樂園設施齊全，兩年前興建費用不需30萬美元。（田北辰FB圖片）

下榻酒店兩年前建水上樂園費用不需30萬美元

近年內地旅客熱衷到香港郊野旅遊，西貢成為最熱門目的地之一，惟同樣擁有優美海岸線的南大嶼似乎不太受到歡迎。政府早於2024年的《施政報告》便提出開拓生態旅遊，當中包括加快建設「南大嶼生態康樂走廊」，目標在長沙、貝澳、水口及石壁提供各式各樣的康樂及生態旅遊設施，惟目前進展速度不快。

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰今日在社交平台發文談論旅遊業發展。他表示，兩夫婦今個復活節有幸與女兒一家四口，乘坐HK Exprees航班前往越南富國島度假。他們首日在酒店的水上樂園遊玩，遊樂設施齊全，包括多個新建的水上機動裝置及滑水梯，其後他與負責人了解，得知兩年前興建費用不需30萬美元（折合約235萬港元）。

田北辰（左一）今個復活節與妻子及女兒（右一）一家四口往越南富國島度假。（田北辰FB圖片）

田北辰與外孫一同坐富國島的跨海纜車。（田北辰FB圖片）

富國島跨海纜車比昂坪360長2.2公里 送給外孫的生日禮物

田北辰又指，外孫過去乘坐昂坪360纜車很開心，好奇是否全球最長的纜車，惟他翻查資料發現，富國島的跨海纜車才是最長，長達近7.9公里，相比昂坪360多出2.2公里，雖然當地沒有國際機場、天壇大佛及港珠澳大橋的景觀，但岸邊海水清澈，珊瑚及魚都清晰可見，因此將一起乘坐跨海纜車的體驗，作為生日禮物送給剛踏入4歲的外孫。

梗係送呢個生日禮物畀佢啦！不過講到氣勢同風景，冇大橋冇機場又冇大佛，就差咗啲喇，不過望落去岸邊啲海水真係清到連魚同珊瑚都睇到！ 實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰

富國島的跨海纜車才是最長，長達近7.9公里，相比昂坪360多出2.2公里。（田北辰FB圖片）

南大嶼擁迪士尼及港珠澳大橋優勢︰政府幾時迎頭趕上？

田北辰認為，富國島的景點不算超多，但他確實很久沒試過一連數日在沙灘浸海水，與兩名外孫嬉戲，讓他想到若現在身處香港南大嶼便「過癮」，除了毗鄰迪士尼樂園，更可經港珠澳大橋前往澳門。他認為南大嶼同樣具備潛力成為高級酒店度假區，建議政府盡快開發成旅遊熱點。