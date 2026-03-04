田北辰：約120個油站未能裝充電樁　倡發展換電站助電動車普及

港府日前發佈《香港電動車普及化路線圖更新版》，實政圓桌召集人田北辰周三（4日）表示，電動車的充電問題始終是最難過一關。他表示，本港現有約180個加油站，但僅三分之一、即約60個可以裝充電樁，建議政府將未能裝充電樁的120個油站，供有興趣的車廠做換電站，從而令到電動車普及。田北辰稱，政府指對所有方案態度開放，換電站可以認真研究。



全港首個由油站轉型、位於鑽石山的油電站——加德士蒲崗村道油電站2月10日啓用，新增兩支輸出功率120千瓦的高速充電樁供電動車使用，圖為其中一支高速充電樁。（政府新聞處圖片）

田北辰在社交平台指出，根據環境局資料，2025年全港有2,653支快/高速公共充電樁，佔所有公共充電樁的16%，當局目標於2027年增至4,000支。他曾向局方查詢，「點解點解唔係快/高速充電樁佔多數，將來又點解唔會只用快/高速？」

環境局稱有兩個限制，一是相對快/高速的充電樁好貴，要幾十萬一支，所以不會單一發展。第二是地點限制，並非所有地點的供電網絡能支持快/高速。例如現有的180個油站，就只有三分之一、即約60個可以裝充電樁。他認為，「咁咪即係有120（個）永遠都唔可以服務電動車？呢啲位置做開油站，即係其實係最方便駕駛人士，咁有啲浪費喎」。

圖為田北辰於社交網站轉發公共充電樁數目的數據圖。（田北辰Facebook圖片）

另建議其他巴士公司向公眾開放充電裝置

田北辰稱，他前年曾到內地參觀電動車廠，當中部份換電技術發展得很好。他曾問：「香港搞換電有冇得諗？」這些公司主要關心換電站用地問題。田北辰因此建議政府，既然有120個油站未能裝充電樁，是否可以考慮供有興趣的車廠做換電站，以測試市場反應；「又或者畀的士電動車做先，因為品牌冇咁多，而且換電對搵食車係最有利。」

田北辰稱，政府回應稱對所有方案開放，換電站問題可以認真研究，他期希望此方案可以進一步協助電動車普及。另外，他也提到日前有巴士公司開放巴士廠充電裝置予公眾使用，除可以善用閒置設施，也可盡社會責任，建議其他巴士公司仿效，他有機會也會聯絡這些公司「傾吓」。