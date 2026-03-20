宏福苑聽證會｜宏業兩董事拒出席　田北辰籲獨委會用「備用權力」

大埔宏福苑五級大火獨立委員會今日（20日）舉行第二日聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃在會上表示，宏福苑維修工程總承建商「宏業建築工程有限公司」兩名董事侯華健及何建業已提交證人陳述書，但兩人拒絕就樓宇維修招標範疇出庭提供口頭證供。

杜淦堃在首兩日聽證會所作開案陳詞揭示，宏業涉及違規使用易燃物料、改動逃生梯窗戶、投標報告造假等一連串問題。實政圓桌召集人田北辰表示，面對該公司兩個關鍵人物拒絕出庭作供，委員會應動用特首李家超賦予的「備用權力」，立即向特首提請引用《調查委員會條例》下賦予法定權力作調查。



《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑大火後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（戴口罩者）12月22日首度現身。（陳萃屏攝）

杜淦堃今日在聽證會上提到，獨立委員會除了探討火災經過、蔓延情况等，亦會以宏福苑作為樓宇維修例子，探討招標程序是存有潛在風險及涉及貪污，以及有否關連交易，利益衝突，不當勾結，有否圍標或其他不當行為。

杜淦堃稱，委員會已索取大量資料，包括侯華健和何建業二人均已向委員會提交證人陳述書，但兩人拒絕為有關範疇出庭提供口頭證供。侯華健與何建業均有申請及獲批准成為聽證會涉事方。

田北辰在社交平台評論相關消息指出，委員會應立即向特首提請引用法例賦予權力，促使兩人配合調查。

而家面對兩個關鍵人物「拒絕聽證會就樓宇維修招標範疇出庭提供口頭證供」，我認為正正係時候動用尚方寶劍，我強烈呼籲委員會立即向特首提請引用條例賦予權力。 實政圓桌召集人田北辰

李家超去年12月宣布成立獨立委員會時，表明委員會有「備用權力」，如有需要可就特定議題或環節，向特首提請引用《調查委員會條例》下賦予法定權力作調查。