24/25財年4.3萬張稅單未交涉28億元　逾期6個月未交稅數量趨增

立法會下周舉行特別財委會，審議年度開支預算。稅務局表示，2024/25財政年度應繳未繳的稅單有4.3萬張，涉款28億元；另外，過去3個財政年度，逾期6個月未繳費的稅單數字逐年增加。



稅局：逃稅、避稅個案無明顯上升趨勢

稅局表示，近年逃稅、避稅個案無明顯上升趨勢。過去三個財年，稅局完成審核的個案總數分別為1,802宗、1,803宗和1,707宗（截至今年2月28日），需補繳稅款及罰款合計33.04億元、28.11億元和26.51億元。

24至25年共22.04萬張稅單 遭徵收5%附加費

稅務局又表示，截至2月底，2023/24及2024/25財年，應繳未繳的稅單分別有2.5萬和4.3萬張，涉款分別約22億元及28億元；現時納稅人如欠交稅款，稅局會發出附加費通知書，據稅務局回覆數字可見，遭徵收5%附加費的稅單，過去三個年度分別有約20.96萬、約22.67萬、約22.04萬張。

遭徵收10%附加費（逾期6個月以上）的稅單數量，在過去三個財年有明顯增加，2023/24年度共有1.92萬張，2024/25年度增52%至2.92萬張，上年度（截至今年2月28日）則有3.43萬張，所涉稅款分別為15.7億元、22.5億元和25.5億元。

立法會議員陳振英。（資料圖片）

議員倡上調遲交稅附加費

金融界議員陳振英曾在財政預算案建議中提到，過去數年有大量遲交稅個案，建議將遲交稅的附加費額外上調5%，預計可令庫房增加數千萬元收入。

立法會議員陳凱欣。（黃浩謙攝/資料圖片）

公院處方藥單3%未領取 醫衞局：醫療數費減藥物浪費

另外，公院收費改革後，專科門診藥費每項藥物每4星期收20元，家庭醫學門診每款藥收5元。醫務衞生局回覆選委界議員陳凱欣時提到，截至今年2月底，病人在急症室、專科診所及家庭醫學診所就診後，獲醫生處方藥物而未有領取的藥單數目分別有280張、21,830張及4,060張，佔整體藥單數目約3%。數據反映醫療收費有助鼓勵病人審視用藥習慣，減少藥物浪費。

醫衞局：病人用藥取態明顯轉變

據醫務衞生局就專科門診及家庭醫學門診初步觀察所見，病人現時傾向更主動檢視其用藥需要，其中病人對「有需要時服用藥物」的取態已有明顯轉變，相關藥物的需求普遍減少。病人完成診症後，未有領取處方藥物可以有不同原因，如有病人會確認家中尚有剩餘的同類藥物，而選擇診症後不領取處方藥物。

醫療費用減免方面，局方表示，截至今年2月底，協助處理申請的專隊有約300人，相關開支共約2,500萬元。此外，醫管局共接獲189,191宗醫療費用減免申請。其中已獲批個案175,109宗、審查文件後確認並不符合申請資格的有條件減免個案達467宗。病人自行取消申請個案佔3,413宗。目前仍有9,983宗個案尚在處理。