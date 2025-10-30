交稅2025丨懷疑稅局計錯數？稅單遺失/資料錯漏/上訴做法一文看清

每年10月是市民陸續開始收到稅單的時候，初踏入社會首次交稅的Gen Z們，不肯定收到之後該怎做？《開罐》由評税通知書重點、遺失處理、誤填以及就稅款上訴等方面解答相關問題。



稅務局通常在每年10月開始發出評稅通知書（資料圖片）

評稅通知書（稅單）由稅務局向應課稅人士（納稅人）發出，以通知納稅人繳交稅款，通常在每年10月開始。如你有「稅務易」帳戶，更可以網上報稅及選擇以電子形式收取和查閱稅單。

交稅2025丨評税通知書內容及重點

【1】評税基準

列明評税是否按照申請人提交的報税表資料計算。如果為稅局的估計評税，會同時提醒收件人須交回報税表。

【2】應繳税款

包括應繳税款總額、第一及第二期應繳税款等等，繳費日期會以紅色字顯示。第一頁同樣印有納税人權利，包括反對評税及申請暫緩繳付暫繳税，兩者均須在有效期內提出，限期亦會在信上清楚列明。

【3】税款計算表

税款計算表位於第二頁，以直式算式分別列出最後評税及暫繳税的詳情。應繳税款會列明計算方法是累進税率，還是標準税率。評税主任附註，以及申請暫緩繳付暫繳税的理由也會提供在第二頁下方。

【4】稅款繳款單

第一及第二期繳款單同時印在最後一頁，與其他資料分開。如納税人選擇親身或郵寄形式付款，須撕下相應部分同時繳交。使用電子付款須輸入帳戶收款編號，開立支票的話則要將收款編號寫在背面，編號已列明在同一頁。

交稅2025丨遺失或未收到稅單

納稅人通常會在10月開始陸續收到稅單。如不幸遺失，「稅務易」持有人仍可以經網上帳戶查看電子稅單。沒有「稅務易」的人士，請致電1878022與稅務局聯絡申請補發。

如本年度從未收過稅單，則需先確認是否已收到或遞交報稅表，和是否擁有「稅務易」帳戶：

【1】有「稅務易」，經網上完成報稅：登入網站查閱稅單是否已發出

【2】沒有「稅務易」，已遞交報稅表：致電1878022，查詢稅務局是否已發出稅單

【3】沒有「稅務易」，也沒有收到報稅表：致電1878022，查詢稅務局是否已發出報稅表

如已遞交報稅表但仍未收到稅單，應盡快聯絡稅務局（資料圖片）

交稅2025丨報稅表填錯處理方法

【1】遞交之前填錯

紙本形式遞交：可以在改動過資料的地方旁邊加上簽名確認

網上報稅：只需返回上一頁重新填寫

【2】已遞交報稅表，但在收到評稅通知書前發現填錯

紙本形式遞交：向税務局局長提交經簽署的文本通知書，上面註明姓名、檔案號碼、有關的課税年度，以及需要更正或補充的事項詳情。税局提醒，納稅人不能以遞交多一份報税表作任何形式的更正或補充。

網上報稅：登入「税務易」的個人税務網站（ITP）帳戶，於「網上服務」列表選擇「作出要求／回覆」，再選擇相應稅項。之後按「提交補充資料」及輸入課税年度，並於「詳情」一欄註明有關事項的更正或補充詳情，最後按提交。完成後，納稅人亦可列印或儲存確認頁面作參考。

【3】收到評稅通知書後才發現填錯

在通知書發出日期的1個月之內，經書面、「税務易」帳戶或電子方式填妥及遞交「反對／申請修訂評稅通知書」（IR831）向稅局列出理據。留意即使已提交反對或上訴申請，納稅人仍須在評税通知書指明的日期之前交税，除非獲得税務局局長命令批准暫緩。

網上報稅者可登入「税務易」的個人税務網站帳戶，更正或補充詳情（網站截圖）

交稅2025丨應繳税款總額常見出錯原因

【1】納稅人填寫報稅表資料有誤，如漏報免稅額

【2】税局提出有關收入或支出的疑問，但納稅人未有回覆，最終稅局就利潤作出估算，或拒絕扣除支出

【3】遲交或未有遞交報稅表，稅局於是發出估計評稅

為免花額外時間更正錯誤，納稅人應準確地填寫資料（資料圖片）

交稅2025丨反對或上訴評稅結果

經書面、「税務易」帳戶或電子方式填妥及遞交「反對／申請修訂評稅通知書」（IR831），在評稅通知書發出日期的1個月之內，向稅局提出理據。處理反對個案時，評税主任通常需要進一步的資料或證據，之後可能會修訂評税，或發出修訂評税建議。

如評税主任不接納反對，又未能與納稅人達成協議，個案將會由税務局局長作出決定。如打算就局長的決定提出上訴，納稅人需在書面決定發出後的1個月內，向税務上訴委員會提出。上訴通知書必須附有書面決定副本及陳述書，另外你亦須向税務局局長送達上訴通知書和陳述書的副本。

稅局一般會在12-18個工作天回覆書面反對，如有暫時不須繳交的稅款，將會在回信內列明。處理申請則需時數個月，多繳稅款會以支票形式郵寄退還。

稅局一般會在12-18個工作天回覆書面反對（資料圖片）

交稅2025丨過往的課稅年度出現税款錯漏

《稅務條例》賦予納稅人更正報稅表錯誤 (error) 或遺漏 (omission) 資訊的權利，不過只限課稅年度結束後6年內，或有關的評稅通知書送達日期的6個月內，以時間較後者為準。如有繳交多餘稅款，同樣可獲退還。以下為常見錯誤及遺漏：

【1】報稅表或附表出現算術錯誤

【2】主任調整評稅時出現算術錯誤

【3】法律錯誤 (error of law)

【4】遺漏申請免稅額 (allowances)

【5】遺漏申請扣稅額 (deductions)

【6】稅局評稅時，遺漏考慮部分事實

納稅人可更正課稅年度6年以內的稅單（資料圖片）

交稅2025丨查詢過往稅單

「稅務易」用戶：登入後可在「稅務狀況」查閱過往3年的稅單副本，如需更早前的評稅，請電郵稅務易支援中心申請。

沒有「稅務易」人士：親身前往或致電稅務局申請過往稅單。