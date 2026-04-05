羅淑佩：香港創作土壤肥沃但須守法　了解國安法便無憂「踩地雷」

政府日前公布與巴塞爾藝術展達成協議，香港成為未來5年亞洲區唯一主辦城市。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在電視節目指，雙方都希望擴大展會規模，未來會考慮構建更大型的「文藝三月」或「文藝藝術展周」。



被問及藝術創作涉及「軟對抗」的最新情況，羅淑佩稱要時刻警惕，但相信市民已將國安意識融入生活之中，會「比較容易拿捏」，若對國家安全了解深入、了解法律條文，毋須擔心「踩中地雷」。她強調香港創作土壤肥沃，但創作者也必須守法。



政府日前公布與巴塞爾藝術展達成協議，香港成為未來5年亞洲區唯一主辦城市。（文體旅局圖片）

政府上月與國際藝術博覽會「巴塞爾藝術展」（Art Basel）簽訂合作協議，確定未來5年，香港是亞洲區內唯一展會地點。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在電視節目《講清講楚》表示，藝術展對香港文藝、商業交易、經濟利益等，有非常多好處，又提到藝術展過去一直有不同國家地區都希望爭取落戶，「不特別指明誰是對手，但相信大家都可以想像得到」，形容這些好處都是世界看得見。

她又指，簽訂合作協議後，雙方各有期望，但大家都希望擴大展會規模，未來會考慮構建更大型的「文藝三月」或「文藝藝術展周」，將在3月舉行的藝術活動納入展會。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片）

被問及藝術創作涉及「軟對抗」近一年有否改善，羅淑佩表示，隨著國家安全教育日舉行第11年，相信市民已將國安意識融入生活之中，會「比較容易拿捏」，毋須擔心創作空間不夠廣闊或「踩中地雷」。她又指，若對國安、法律條文了解深入，便不用過分擔心。她強調香港創作土壤肥沃，但創作者也必須守法。

被問及有創作者不知自己為何涉及「軟對抗」、會否「一世都被視為軟對抗」、重得信任，羅淑佩表示，若創作者由心而發地尊重並保護國家安全，有如此共識下溝通將暢順許多。當局會「聽其言、觀其行」，創作者可於不同空間與平台表達自己的想法，從而「令大家對他有信心」，羅淑佩認為是相當重要。