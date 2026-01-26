林鄭月娥獲深圳理工大學授予「榮譽學長」稱號

香港前任行政長官林鄭月娥1月24日與中國科學院院士、中國科學院學部主席團名譽主席、中國科學院原院長白春禮，共同獲深圳理工大學授予「榮譽學長」稱號。



白春禮同獲深圳理工大學頒授「榮譽學長」頭銜。（網上圖片）

「榮譽學長」是深圳理工大學的榮譽頭銜，授予在學術領域取得開創性、里程碑式成就，對學科發展或人類知識體係有重大貢獻的學者，或在社會公益、文化傳承、科技創新、國家建設等領域作出卓越貢獻，具有廣泛社會影響力與良好聲譽的社會賢達。

林鄭月娥和白春禮共同走進深圳理工大學袁庚書院，以「學長」身分作客「名師有約」活動，與20餘位本科生圍坐一堂，進行面對面交流。（網上圖片）

以「學長」身分與學生面對面交流

24日傍晚，林鄭月娥和白春禮共同走進深圳理工大學袁庚書院，以「學長」身分作客「名師有約」活動，與20餘位本科生圍坐一堂，進行面對面交流。期間，林鄭月娥被學子問及粵港澳大灣區跨境科技協同、香港產業發展、青年人生選擇等話題，林鄭結合42年公職履歷與人生感悟，耐心地逐一回應。

其中，針對同學關注的香港產業發展與定位問題，林鄭月娥指出，香港應立足「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，聚焦高端研發與產業轉化，同時加強與海南自由貿易港的互補合作，在醫療健康、人才培育等領域拓展新機遇。

林鄭月娥、白春禮還與深圳理工大學師生一起來到青春林，共同為王蒙題寫的「青春林」紀念石揭碑，並攜手種下一株洋紫荊樹苗，為青春林再添新綠。（網上圖片）

校內種下洋紫荊樹苗

當天下午，林鄭月娥、白春禮還與深圳理工大學師生一起來到青春林，共同為「人民藝術家」、深圳理工大學首位「榮譽學長」王蒙題寫的「青春林」紀念石揭碑，並攜手種下一株洋紫荊樹苗，為青春林再添新綠。