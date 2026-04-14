已故社運人士古思堯5月9日設靈 翌日出殯火化
撰文：文維廣
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本月8日逝世的80歲前社民連成員古思堯，其家人今天（14日）公布將於5月9日下午5時至9時在紅磡寰宇殯儀館一樓寰思堂為古思堯設靈，翌日早上10時出殯火化，採用佛教儀式。
活躍社運界的古思堯2000年起，曾入獄12次，最近一次是2024年因為企圖煽動罪被判囚9個月，涉及區議會選舉當日計劃前往選舉事務處抗議無民主派參選。多年來抬棺材示威的他曾多次表明不介意入獄，更形容坐監是他生活的一部分，「坐監越坐越聰明」，又曾在法庭上陳情指，樂意成為「民主人權烈士」。
古思堯亦是保釣行動委員會成員，2012年與「啟豐二號」多名船員登上釣魚台，及後被日本拘捕，中國外交部緊急提出交涉，要求日方無條件放人。
古思堯2020年向傳媒披露患上直腸腺癌第4期，並已經擴散到肝臟、前列腺和淋巴系統，醫生敦促他早日治療。當時有案件在身的他獲准保釋就醫，曾接受手術入住深切治療病房（ICU），其後他曾指康復。據了解古思堯今年二月曾入院，病情反覆，兩個月前開始紓緩治療。至4月8日中午，古思堯逝世。
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