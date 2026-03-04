兩會2026｜夏寶龍囑把握「十五五」機遇　李家超：會快馬加鞭發展

全國兩會今天（4日）起在北京召開，港澳辦主任夏寶龍分別會見列席人大開幕會的港澳行政長官李家超、岑浩輝。其中，夏寶龍向李家超表示，「十五五」規劃綱要草案即將審議，相信特區政府和社會各界一定會把握機遇。李家超感謝夏寶龍指導和肯定，指會抓緊國家「十五五」規劃的機遇，快馬加鞭、提速發展，充分發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。



3月4日，港澳辦主任夏寶龍會見列席人大開幕會的香港行政長官李家超。（港澳辦）

夏寶龍戴《施政報告》綠呔見李家超

夏寶龍在中央港澳辦新的辦公大樓會見李家超時，佩戴去年港府《施政報告》主題綠色的領呔。夏寶龍指李家超帶領特區管治團隊堅決貫徹落實習近平主席關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當、積極進取，堅定維護國家安全，全力推動高質量發展，特區各領域工作取得顯著成效。同時，希望特區政府和社會各界一定會把握機遇，著眼國家發展大局，立足香港自身實際，制定好香港首個五年規劃。

夏寶龍囑把握「十五五」機遇 李家超：會快馬加鞭

李家超感謝夏寶龍對香港的指導和關心，以及對特區政府工作的支持和肯定。他說今年是「十五五」規劃開局之年，亦是進一步全面深化改革的重要一年，稱本屆特區政府自上任以來，積極鞏固和落實「十四五」規劃下的「八大中心」定位，在守正創新同時發掘新經濟增長點，鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，加快發展國際創新科技中心建設，以及推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展。

香港特區會抓緊國家「十五五」規劃的機遇，快馬加鞭、提速發展，充分發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。 李家超

他說將帶領特區政府全速推進香港五年規劃的編制工作，全方位對接國家「十五五」規劃，並會主動融入和服務國家發展大局，貢獻粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等，說好國家故事、說好香港故事，為實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。