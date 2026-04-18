01消息｜綠色集體運輸框架擬涵專營權、票價機制　最快明年生效

特區政府定於今年展開啟德智慧綠色集體運輸系統建設工程，未來亦擬於東九龍及洪水橋/廈村新發展區打造綠色運輸系統。由於現有專營公共交通相關法例，並不適用於新系統，政府計劃就此訂立法定規管框架。《香港01》接獲獨家消息，當局已初步制定規管框架方案，部分內容與港鐵監管方向類近，預料框架會涵蓋運輸系統專營權、事故通報、票價調整機制安排等。據悉，有關票價調整機制不會「寫死」，可因運輸系統特點而定。



據了解，政府的目標是在今年第四季向立法會提交主體法例，明年生效，並在同年批出啟德、東九龍智慧綠色運輸系統的專營權。



運輸及物流局局長陳美寶。（夏家朗攝）

就綠色集體運輸系統定新框架 冀加快項目落地

運輸及物流局局長陳美寶月初發表網誌指，政府計劃就綠色集體運輸系統訂立新框架，使政府不需在每種新系統或新營運商出現時才制定一條新法例，而是只需在招標完成後，針對技術系統制定監管要求，從速批出專營權，以加快引進新型運輸系統項目在香港「落地」。陳美寶形容，此舉可令軟硬件同步提速提效，帶動地區發展、便利市民出行。

啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。

洪水橋智慧綠色集體運輸系統構想圖。

適用於中央電腦系統控制或輔助的載具 包含四大範疇

據悉，政府已初步制定新型綠色集體運輸系統的擬議法定規管框架。框架將適用於需要使用中央電腦系統控制，或輔助的集體運輸系統載具，水上和航空交通工具則不適用。

消息指，政府擬設的框架有四大範疇，分別為主體法例、附屬法例與附例、專營權條款，和專營權協議。

整體而言，據了解，框架擬就專營權、票價、運作等作出規管；專營權方面，框架擬賦權行政長官會同行政會議，在批出專營權時，指明任何條款，包括運輸系統的設計要求、專營期等；而首段專營期「一般」不超過50年。

票價調整機制採用「直接驅動方程式」

票價方面，消息指，框架擬列明票價安排需受政府規管，而營辦商在最初釐訂票價時，要參考周邊的交通工具，如鄰近的地鐵路線等。另外，票價調整機制料不會「寫死」，所有運輸系統未必會採用同一個票價調整機制，可按各運輸系統的運作特點而定。

至於票價調整機制具體方向，尚未有詳細交代，但據聞「直接驅動方程式」，即以「綜合消費物價指數的變動」乘0.5，再加上「運輸業名義工資指數的變動」乘0.5，最後減去生產力因素，計算出來的整體票價調整幅度，為參考方向之一。

運作監管與港鐵類近

運作方面，消息稱，整體做法與現時港鐵監管安排類近。框架擬列明，如果發生事故，營辦商有責任及時向政府通報，亦有責任維持有效率的服務，並制定維修保養程序。假若營辦商嚴重或持續違反與政府的服務承諾，當局可作出罰款，最嚴重可取消其專營權。

交通事務委員會本月27日討論

立法會交通事務委員會將在本月27日，討論有關綠色集體運輸系統的擬議法定規管框架。據了解，政府目標在今年第四季向立法會提交主體法例，以期法例可在明年生效，並在同年批出啟德、東九龍智慧綠色運輸系統的專營權。