十五五規劃｜國際雙創研究社創社辦沙龍　論產業、談港科文創發展

香港國際雙創研究社早前創社，邀請多個商會、粵港澳大灣區機構及科創業界參與「香港國際雙創沙龍2026」。 該社稱，在全球化裂變與科技躍遷中，香港作為中外文明交匯的國際都會，正站在歷史十字路口，深信創新是解鎖未來的鑰匙，創業是驅動變革的引擎。



香港國際雙創研究社早前創社，邀請多個商會、粵港澳大灣區機構及科創業界參與「香港國際雙創沙龍2026」。

香港國際雙創沙龍2026的三場沙龍，其中一場以「國家十五五 - 論香江發展」為主題，廣東省數字產業研究院執行院長、香港浸會大學客座教授李德豪強調創科核心價值在於開拓，指出創業應專注於填補市場空白，並優先落實專利保護，而創科研究往往是「因堅持而看到成功」，毅力是突圍關鍵。

另一講者、香港電腦商會副主席、香港經貿商會副會長許健生建議創業者深研「十五五」等國家規劃。歷史證明五年規劃具備極高的實踐性與國家決心，緊隨政策風向標，方能讓事業經營事半功倍。

香港國際雙創研究社早前創社，邀請多個商會、粵港澳大灣區機構及科創業界參與「香港國際雙創沙龍2026」。

三場沙龍亦有觸及香港科文創的發展特色，文創產業工作者古兆勛指，這廿年來，香港多項文化基建工作已基本完成，認為應以今年十五五規劃開啟作新起點，在中外文化藝術中心的定位上，善用香港的國際傳播管道、創新AI科技、配上豐富的中華文化素材去說好中國故事，協助國家提升文化軟實力。