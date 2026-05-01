港府：反華組織及外國媒體誤導公眾及為黎智英洗白　須予強烈譴責

港府周五（5月1日）強烈譴責有反華組織及外國媒體，試圖透過發放所謂新聞自由指數及向國安罪犯黎智英頒發所謂獎項，美化其犯罪行為，並對特區作出污衊抹黑和攻擊，此等卑劣行徑完全無視法治精神，歪曲事實，須予強烈譴責。



港府譴責有反華組織及外國媒體，試圖透過發放所謂新聞自由指數及向國安罪犯黎智英頒發所謂獎項，美化其犯罪行為，並對特區作出污衊抹黑和攻擊。（資料圖片)

港府發言人表示，部份傳媒機構及自詡代表新聞工作者的組織，繼續將黎智英案的罪行與新聞自由混為一談，甚至借不同案件炒作詆譭香港特區的人權和法治狀況，目的是混淆視聽，污衊香港特區。事實是，黎智英案與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。

法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。別有用心的外部勢力面對這些鐵一般的事實，依然顛倒是非、惡意攻擊，令人不齒，特區政府必須再次嚴正反駁，以正視聽。

發言人又稱，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。惟部份別有用心人士卻刻意捏造有關香港新聞和言論自由的事實。而無國界記者絕大部份的資金由歐盟、美國國務院、及其他歐洲政府提供，屬美西方勢力的反華工具，其所謂「排名」並無公信力，特區政府不予理會。

發言人重申，香港特區會一如既往，堅定不移，嚴格按照法治原則，堅持「有法必依、執法必嚴、違法必究」，依法有效防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動，同時保障香港居民和在香港的其他人的合法權益。