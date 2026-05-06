觀塘海濱浮台用完要即拆不利水上運動　發展局協調設長期浮台

觀塘海濱避風塘發展水上活動受限制，工聯會九龍東立法會議員鄧家彪接獲獨木舟總會和觀塘體育會反映，平日水上運動訓練和比賽設登岸浮台要用一次、收一次，每次開合收耗費數萬元，根本難以維持，批評 海事處不配合。鄧家彪今日（6日）在立法會質詢政府，發展局局長甯漢豪透露正積極協調水上活動團體申請設長期浮台式碼頭，由於是近岸邊，故此「成事機會大翻啲」。



甯漢豪形容政府對在油塘灣推展遊艇會「持開放態度」。（資料圖片/夏家朗攝）

政府對油塘灣推遊艇會態度開放

會上，亦提到近年政府重視發展「遊艇經濟」，鄧家彪詢問會否研究在油塘灣興建防波堤，將避風塘的遊艇遷至該處停泊，並設立遊艇會統一管理。

甯漢豪回應指，毗鄰油塘灣的大部分土地是私人所有，規劃用途包含海濱長廊，但並無註明要提供遊艇停泊設施。惟她指，政府對在油塘灣地帶推展遊艇會「持開放態度」，地段業主可申請發展遊艇泊位的陸上設施。

早前工聯會九龍東立法會議員鄧家彪、選委界立法會議員姚柏良聯同觀塘區議員簡視察觀塘海濱。（鄧家彪FB）

觀塘海濱設浮台受限 發展局協調設長期浮台

鄧家彪亦關注政府有否計劃於觀塘避風塘沿岸增建配套設施，以便利舉辦水上活動。甯漢豪表示，現時三個位於觀塘避風塘海濱用地的訓練中心，可按需申請設置設施，例如有兩個訓練中心因應日常訓練的需要擬增設浮台，相關部門正就增建配套設施的建議，與有關水上活動團體溝通協調。

鄧家彪（盧翊銘攝）

鄧家彪追問政府會否仿傚啟德水上運動議會設置長期的浮台式碼頭，在觀塘海濱推動，「俾到佢落龍舟、海上划艇」，笑言令觀塘30萬打工仔放工去划龍舟。

甯漢豪稱，曾經有水上活動團體向申請長久浮台，惟遇到阻力，正協調有關部門去做，「慶幸而家申請嘅位置都唔係水面中央，我覺得成事機會大翻啲」。