推廣「美食旅遊」？　議員籲重視環境衞生、做好飲食文化傳承

本港旅遊業復蘇勢頭明顯，剛過去的「五一黃金周」有約119萬人次訪港，較去年同期上升8%，當中內地旅客共約101萬人次，較去年上升10%。立法會今日（7日）討論推動「旅遊＋飲食」的議員議案。有議員提醒，旅遊加美食活動增加後，須高度重視環境衞生問題，籲提供充足垃圾回收設施宣傳教育提升旅客和市民的環保意識；有議員則指，飲食屬香港旅遊重要一環，但要真正留住旅客，需要的不是千篇一律的商場連鎖餐廳，而有故事和有味道的文化體驗。



民建聯新界北議員姚銘。（資料圖片）

姚銘促重視環境衞生問題 避免因人流增多而出現亂扔垃圾情況

民建聯新界北姚銘提到，旅遊加美食活動增加後，須高度重視環境衞生問題，避免因人流增多而出現亂扔垃圾、塑膠廢棄物增加等情況，政府和業界應同步加強清潔力度、在美食活動場地提供充足垃圾回收設施、推廣使用可生物降解的餐具包裝，並透過宣傳教育提升旅客和市民的環保意識，讓「美食旅遊」成為乾淨、整潔、可持續發展的典範。

姚銘又認為，沙頭角正可以落實旅遊加飲食，該處擁有騎樓建築、中英街的界石等，亦有不少傳統美食，例如懷舊炸油糍、沙頭角米粉通、豆豉炆豬肉缽、香煎蠔餅等。他認為，要全面落實旅遊加飲食，「北都城鄉共融基金」正正可以發揮重要作用，協助沙頭角或北區其他有旅遊特色的村莊打造「美食一條街」或特色美食徑。

民建聯立法會議員植潔鈴。（資料圖片）

植󠄇潔鈴提避風塘 籲文化傳承不是一味取締 應用規管代替

民建聯港島東議員植潔鈴指，飲食屬香港旅遊重要一環，但要真正留住旅客、留住港人，需要的不是千篇一律的商場連鎖餐廳，而有故事和有味道的文化體驗，避風塘則屬其中之一。不過避風塘如今已沒有水上食肆，食環處稱可以申請水上食肆牌照，但有關牌照的標準是為巨型船隻，如珍寶海鮮坊而設，對小型艇家而言申請門檻太高。

她強調如果要說好旅遊加飲食的故事，不能只作海濱硬件的美化，而不理制度上的障礙，同時文化傳承不是一味取締，而應用規管代替。

選委界立法會議員陳凱欣。（資料圖片）

陳凱欣倡透過打造本地食材品牌 帶動旅遊和飲食經濟

選委界議員陳凱欣指，近年香港美食美食天堂這個稱號，好像較人談論，值得社會深思。她稱，要推動旅遊加飲食，需推動本地食材的品牌發展，舉例日本有和牛、瑞士有芝士，正是透過有系統的品牌打造，讓各地消費者採購，以及帶動旅遊和飲食經濟。

不過她認為香港不是沒有產品，而是沒人認識建議政府先為有潛力擦亮招牌的香港名產作推廣，並在宣傳推廣上發力，聯同酒店航空公司合作，將本地食材納入餐單，增加曝光，又建議發展觀光漁船的行業，發出觀光漁船的牌照。

工聯會立法會議員李廣宇。（何夏怡攝）

工聯李廣宇則指，內地近年興起的「票尾經濟」盛行。他建議，政府可「搭台」、由旅遊業議會「整合」，將盛事、住宿等串聯起來，把分散的資源整合成具吸引力的優惠組合和旅遊產品，讓旅客購買指定盛事門票後，不只是看完一場演唱會換一杯飲品，而是可連接住酒店、食飯、去景點、搭交通，將一次消費變成一連串消費。