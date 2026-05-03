五一｜首兩日料6.3萬內地旅客留港過夜　有酒店及旅館入住率逾85%

內地五一黃金周長假期至今（3日）第三日，首兩日（1及2日）合共有51.4萬人次內地旅客訪港，減去出境內地旅客數字，錄得6.3萬人次差額，料留港過夜，當中首日佔大部分。



立法會議員、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝指酒店房價出租率有95%，房價升約5%至8%。旅館業協會創會會長梁大衛指出，今年「五一黃金周」房價較平日高出一倍，較未有盛事經濟政策前的2024年亦上升超過兩倍，但市內廉價旅館的入住率仍維持在85%至90%的高水平。



5月3日為內地五一黃金周第三天，不少內地旅客到尖沙咀廣東道名店街行街，有人「大血拼」滿載而歸。（梁鵬威攝）

5月3日為內地五一黃金周第三天，不少內地旅客到尖沙咀廣東道名店街行街，有人「大血拼」滿載而歸。（梁鵬威攝）

推斷首兩日合共料63042人留港過夜 比去年同期少約1.5萬

根據入境處數字，今年五一黃金周首日（1日）有25.1萬人次內地旅客入境，按年增加13.3%或29,454人次；第二日（2日）有26.3萬人次內地旅客入境入境，按年減少1.5%或4,025人次。兩日合共有51萬人次，比去年首兩日增加5.2%或25,429人次。今日截至下午4時，有16.9萬人次內地旅客來港，最多內地旅客經西九龍高鐵站來港。

黃金周首日及翌日分別有20萬及25萬內地旅客離港，兩日未離開的淨留港人數，分別為50,392人次及12,650人次，合共料63,042人留港過夜。不過相比去年同期，則少約1.5萬人次。

5月3日為內地五一黃金周第三天，不少內地旅客到尖沙咀廣東道名店街行街，部分名店出現等候入店人龍。（梁鵬威攝）

5月3日為內地五一黃金周第三天，不少內地旅客到尖沙咀廣東道名店街行街，部分名店出現等候入店人龍。（梁鵬威攝）

5月3日為內地五一黃金周第三天，不少內地旅客到尖沙咀廣東道名店街行街，部分名店出現等候入店人龍。（梁鵬威攝）

美麗華集團陳宗彝：兩酒店入住率95% 房價上揚

立法會議員、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則指，美麗華尖沙咀美麗華酒店及銅鑼灣問月酒店入住率良好，尖沙咀店因有一層裝修，入住率為85%，如撇除該樓層，比率升至95%，房價上升了8%；銅鑼灣店入住率則為95%，房價亦上升了5%。

他指本港近年不少盛事都能吸引到旅客，近日亦有太極樂隊40周年巡迴演唱會，以及「25+英皇群星演唱會」等，充滿本地文化的盛事，都具有吸引力。他又指，大多旅客都會住一至兩晚，然後到其他地方旅遊。

至於內地旅客轉往郊野露營，陳宗彝表示對酒店業「梗係有影響」，如一些新界區酒店，旅客或直接前往郊外露營而不住酒店。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝。（資料圖片）

旅館業協會梁大衛：廉價旅館房價升一倍 入住率維持85%至90%

旅館業協會創會會長梁大衛指出，自2025年香港落實「盛事經濟」旅遊政策後，各項入住數據確實有所提升。以今年「五一黃金周」為例，雖然房價較平日高出一倍，較未有盛事經濟政策前的2024年亦上升超過兩倍，但市內廉價旅館的入住率仍維持在85%至90%的高水平。

他指出市場上存在嚴重的資訊不對稱。他解釋指，絕大部分內地旅客對香港住宿的認知，僅限於星級大酒店，認為每晚房價高達1,500至4,000港元，這對許多屬於基層或中產背景的內地旅客而言負擔過重。

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倡宣傳重心延伸至廉價旅館 讓旅客知道有負擔得起住宿選擇

根據業界收集的意見，內地旅客每月收入約為6,000至7,000港元，他們願意花費月薪約十分之一作為住宿開支，即每晚約300至800港元。內地旅客誤以為香港沒有廉價住宿選擇，被迫選擇「港玩深住」，這直接導致酒店旅館入住率、相關旅遊行業及零售消費收入均受損。

梁大衛建議，政府應採取創新且貼地的策略，將宣傳重心延伸至香港的廉價旅館。讓內地旅客知道香港有負擔得起的住宿選擇，便能有效改變他們的旅遊習慣。他認為，此舉能令旅客更安心留港過夜，專注於本地消費，並節省往返深圳的交通時間。

若成功引導這批旅客留港住宿，每年能為香港帶來至少數以億計的額外消費收益，預計相關經濟收益每年可達約100億至200億港元，同時能為旅遊相關行業創造數以萬計的就業職位。梁大衛形容此舉能達成「三贏」局面，即內地旅客獲得更佳的旅遊體驗、香港旅遊及各行各業受惠，同時政府亦能透過增加商業機構盈利而獲得更多稅收。

香港旅館業協會創會會長梁大衛。（資料圖片/鄭子峰攝）

酒店業主聯會總幹事徐英偉：今年五一黃金周勢頭良好

前民政事務局局長、酒店業主聯會總幹事徐英偉表示，預計今年五一黃金周勢頭良好，整體表現需待假期後才有實質數據。他預計今年來港旅客數字可觀，因「世界亂緊」，內地旅客避免到外國旅遊等原因，某程度上香港可以受惠。他又指，去年第四季已有此情景，當中內地旅客為多，尤其是內地「紅日」時，可帶旺本港旅遊業。

徐英偉亦提到，業界有指賽馬旅遊及2.28億六合彩都吸引到旅客來港。但他指外國旅客來港人數減少，對此有擔憂，畢竟香港是國際市場，不只依賴內地旅客，但由於油價高企等，不少航空公司取消航班，相信直至今年12月仍未會改善。他亦提到本港需爭取更多商務客來港，填補客源。

他擔心長假期過後便踏入「五窮六絕」，加上油價維持高位、外國旅客減少等，相信本港市道，尤其中小企，直至年底都會因成本上漲而有經營困難。

前民政事務局局長、酒店業主聯會總幹事徐英偉。（資料圖片/羅君豪攝）

對於有部分內地旅客轉為往郊外景點或露營，徐英偉認為如本港綠色旅遊景點不適合太多旅客前往，應阻止旅客前往，防止破壞本地生態。他指世界各地都有相關措施，即使國內亦會為該些景點設限。他又指現時明顯旅客對生態已造成破壞，在旅遊與環保之間需取得平衡。

徐英偉又相信設限或禁止旅客前往郊野地方並不影響他們來港意欲，因旅客亦會想好好感受綠色自然環境，而並非已被破碎的大自然。他認為可考慮交由本地旅行社帶團，在管理及合規上都有保障。