母親節｜孖胎媽產後入ICU骨肉分離　醫護為孖生寶寶拍片解相思苦

今日（10日）是母親節，對於芷殷而言，今年節日意義非凡，是她與一對11個月大孿生寶貝共度的首個母親節。看着懷中兩位肥肥白白、可愛趣緻的兒子，芷殷臉上洋溢着滿滿的幸福。然而，這幅溫馨的母子三人行合照背後，卻有一段驚險萬分的故事。



芷殷產前患上妊娠毒血症須緊急剖腹產，母子3人手術後，均即時被轉往深切治療部（ICU）。初為人母，卻無法第一時間看清寶貝兒子的模樣，芷殷表示「當時我剩係聽到BB不停喊，但見唔到佢哋個樣，一開始我好擔心」。



不過，芷殷產後翌日，由聯合醫院醫護團隊為其拍下寶寶的相片和影片，讓她一解思念之苦。當芷殷看到愛兒一刻，難掩積累多時情緒，笑說「好激動，畀姑娘提醒我要冷靜啲」，更瞬間恢復鬥志，「想快啲好返，盡快畀多啲奶佢哋」。



今日（10日）是母親節，對於芷殷而言，今年節日意義非凡，是她與一對11個月大的孿生寶貝共度的首個母親節。（黃寳瑩攝）

十月懷胎，每一位準媽媽都期盼着分娩後能第一時間將寶寶擁入懷中。然而，部份產婦在分娩後因突發的臨床情況，必須緊急轉往深切治療部留醫，被迫與初生骨肉分離。

基督教聯合醫院婦產科資深護師陳家如表示，處於危重狀態的婦女較容易患上產後抑鬱症，加上未能與嬰兒相聚，情況更差。團隊3年前特設「樂印行動」，支援留醫深切治療部的新生兒媽媽，包括向產婦展示嬰兒照片及片段，以及教導產婦如何擠人奶等，項目至今已服務約100名產婦，芷殷便是其中一位。

基督教聯合醫院婦產科3年前特設「樂印行動」，支援住入深切治療部的新生兒媽媽，芷殷便是其中一位服務對象。（黃寳瑩攝）

回想11個月前的分娩經歷，芷殷依然歷歷在目。當時她在生產前夕突發患上妊娠毒血症，情況危急，必須接受緊急剖腹產，產後母子3人均被送往深切治療部。

懷胎數月，卻無法在產後第一時間將寶寶擁入懷中，甚至連一對小寶貝的模樣都未能見到，而且一對寶貝仔是早產兒，芷殷表示術後心情忐忑：「手術期間我剩係聽到BB喊，但見唔到佢哋個樣，一開始我好擔心」。

芷殷產後在ICU留醫4日，無法親身探視兒子，幸有醫護團隊術後翌日，便為芷殷帶來了新生兒的珍貴影像。回想第一次透過手機屏幕「看見」兒子的瞬間，即使「隔住個mon（屏幕）」，芷殷仍難掩抑壓多時的情緒，更一度被護士提醒「冷靜啲」：「見到bb插晒侯，嗰下我好激動，但見到好多人照顧佢哋，個心都起碼定啲」。

當時護士每晚都更新及拍攝兩名仔仔的最新狀態，這些影片及相片，成為芷殷的「強心針」。看到寶寶平安無事，不僅減輕了她的焦慮，更激發了其母性及鬥志，「想快啲好返，盡快畀多啲奶佢哋」。四日後，芷殷轉入普通產房，終可親身看見兒子的模樣。

現時一對孖生寶寶肥肥白白，相當活潑，訪問期間不時嬉戲大鬧。被問母親節會如何慶祝？芷殷笑稱，將與家人一同舉辦兒子11個月紀念派對。

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除了支援產後危急媽媽外，聯合醫院上月亦推出色彩光影新療法舒緩待產孕婦的壓力及痛感。該療法透過特定顔色、光影律動及音樂，營造安穩環境氛圍，引導大腦放鬆，超過85%準媽媽使用後都認為有助減輕壓力。