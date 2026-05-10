母親節｜一項調查揭開送禮避雷指南　什麼禮物媽媽真的不想要？

5月10日是一年一度的母親節（Mother's Day 2026），媽媽們最想要什麼、不想要什麼？線上相片編輯平台Mixbook去年就有一項訪問美國康涅狄格2,504位媽媽及其子女的調查，揭開哪些是媽媽喜歡的禮物，哪些是「雷區」。



避開「雷區」 別讓心意變尷尬

調查顯示，在媽媽們最討厭的禮物中，減肥產品位居首位，佔34%。

其次是清潔用品（27%）和烹飪書（18%），此外，「心靈雞湯」書籍（Self-Help Books，5%）、屬於另一節日的朱古力（6%）等也紛紛上榜。

值得注意的是，媽媽們認為「心意最重要」。即使孩子沒有準備禮物，逾半數媽媽也會表示諒解，更因孩子的心意而感動，且多數媽媽更希望以安靜居家的方式慶祝，更看重陪伴而非昂貴禮物。

2026年5月8日，美國加州洛杉磯，一名母親到女兒工作的花卉區與其孫女在玩耍。（Getty）

若準備禮物 媽媽們喜歡什麼？

根據調查，媽媽們對低價實用的禮物接受度更高，例如是手工類（27.5%）、專屬體驗類（21%）最受媽媽們青睞，其實是手寫書信（16%）。

此外，媽媽們似乎也對讓生活放鬆的事情感興趣，例如更多高質量的親子時光、適當的驚喜等。

準備禮物和表達愛意亦無需太緊張。調查亦發現，多數媽媽表示，即使禮物不合心意，也會珍惜這份心意，僅少數會因禮物倉促、不實用而感到失望。