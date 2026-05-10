古思堯出殯好友獻「保釣船」送別　形容一生交付於社會公義

上月病逝的80歲社運人士古思堯，今天（10日）出殯。靈堂上，放有好友獻上的「啟豐二號保釣船」，船尾旗幟寫上「中國領土釣魚台」，紀念他2012年乘保釣船「啟豐二號」登上釣魚島宣示主權，及後被日本拘捕的事件。治喪委員會在紀念刊物撰文，形容古思堯是將信念活進日常人生的人，在風雨最密空間最窄的年代，選擇站出來，不後退，不轉身。



古思堯因參與社會運動多次被檢控，包括燒國旗被控侮辱國旗罪，曾在庭上表明「我係故意侮辱國旗」。2000年起他先後入獄12次，亦多次被捕，包括涉嫌「煽動顛覆罪」、「企圖作煽動意圖作為」罪等。多年來抬棺材示威的他曾多次表明不介意入獄，更形容坐監是他生活的一部分。

古思堯出殯，好友送上「保釣船」。（治喪委員會）

古思堯出殯，好友送上「保釣船」。（治喪委員會）

治喪委員會提到古思堯出生於動盪年代的廣東中山，童年時父親在政治運動中失去性命，形容這傷痕深深影響他一生，相信社會可以改造，人可以被尊重，指他常抬象徵沉重歷史記憶的棺材示威，不是表演和挑釁，而是「直面權力與死亡的語言」，不讓自己變成對不義無感的人。

古思堯出殯，好友送上「保釣船」。（治喪委員會）

2012年8月15日，啟豐二號成功突破日本海上保安廳船隻封鎖，保釣人士登上釣魚台，在島上插上中華人民共和國國旗及中華民國國旗。(美聯社）

委員會提到古思堯一直積極參與保釣運動，2012年8月12日，隨香港保釣行動委員會駕駛「啟豐二號」往釣魚島宣示主權，8月15日一行七人成功登島，古思堯被捕，引發中國外交部緊急交涉要求日方無條件放人，最終2日後獲釋回中國。

古思堯的好友、正為初選案服刑的「長毛」梁國雄寫悼辭，形容古思堯沒有派別成見，亦淡泊名利，從不沾手選舉工程、政黨政治，甚少踏入當年自己的議員辦事處，惟體制外的請願大多都會現身，形容他面對多年來的經歷仍處之泰然，活出五四運動精神領袖陳獨秀所言「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」。

罹患直腸癌的古思堯出獄。（社民連圖片）

多宗案件在身、正服刑的前支聯會主席李卓人為古思堯寫悼辭，提到自己入獄後聽聞對方生病，一直未有機會再見，即使同在赤柱監獄亦未有相見，感到遺憾。他指，古思堯受病魔襲擊下仍妄以入獄為目標，幸最後一程有人陪伴。